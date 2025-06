Súd zamietol žalobu spoločnosti LPH voči mestu Poprad, záväzok predať pozemky za cent je nesplniteľný

Spory medzi mestom a nájomcami

25.6.2025 (SITA.sk) - Okresný súd v Poprade v stredu zamietol žalobu spoločnosti LPH voči mestu Poprad v prípade predaja pozemkov v priemyselnom parku v mestskej časti Matejovce. Pôvodný záväzok mesta predať pozemky za symbolický jeden cent je podľa sudkyne po zmene legislatívy nesplniteľný.Žalovanému priznal súd nárok voči žalobcovi na stopercentnú náhradu trov konania. Rozsudok nie je právoplatný. Riaditeľ spoločnosti LPH Daniel Durkaj po vyhlásení rozsudku pre médiá potvrdil, že sa voči nemu odvolajú. Spoločnosť LPH so sídlom v popradskom priemyselnom parku sa na súd obrátila ešte v roku 2023.Dôvodom žaloby boli spory medzi mestom Poprad a nájomcami priemyselného parku. Po tom, ako si siedmi investori po sedemnástich rokoch podľa v minulosti podpísaných zmlúv chceli od mesta odkúpiť pozemky pod svojimi budovami za symbolický jeden cent za meter štvorcový, samospráva im v roku 2023 oznámila, že to pre zmenu legislatívy nebude možné.Pozemky im preto ponúkla za trhovú cenu, v inom prípade by išlo podľa nej o nedovolenú štátnu pomoc. Sudkyňa dala v tomto spore za pravdu samospráve. Kúpnu zmluvu mesto s investorom podľa jej slov nemohlo uzavrieť podľa znenia zmluvy o budúcej zmluve z dôvodu zmeny právnej úpravy a dodatočnej nemožnosti plnenia. Žalovaný podľa nej musí konať v súlade so zákonom.„Záväzok sa stáva nesplniteľným v prípade, keď právne predpisy, ktoré boli vydané po uzavretí zmluvy, a ktorých účinnosť nie je časovo ohraničená, dlžníkovi zakazuje správanie, na ktoré je zaviazaný,“ uviedla.Uvedená skutočnosť tak podľa nej nespôsobuje neplatnosť zmluvy, ale bráni jej realizácii, a tým nastáva dodatočná právna nemožnosť dohodnutého plnenia. Na margo obdobného prípadu v Myjave, na ktorý poukazovala spoločnosť, sudkyňa uviedla, že kúpna zmluva bola podpísaná za účinnosti inej právnej úpravy. Durkaj z LPH má pocit, že jeho spoločnosť urobila maximum, aby súd presvedčila, že právo je na strane LPH.„Rešpektujeme rozhodnutie súdu. Z našej strany to nie je koniec a určite sa po preštudovaní všetkých dokumentov a celého rozsudku odvoláme,“ komentoval. Takýto výklad zákona bude však podľa jeho slov brzdiť a vysielať signál aj k ďalším investorom, ktorí budú chcieť investovať dlhodobo na území nejakej samosprávy.„Ja osobne by som po tejto skúsenosti v živote neriešil dlhodobé nájomné zmluvy, kde idem do neistoty,“ skonštatoval. Zároveň potvrdil, že zamestnanci spoločnosti sa o svoje miesta nemusia obávať. „Pokračujeme ďalej, podnikáme, riešime biznis ako máme, a táto vec nebude zatiaľ v žiadnom prípade ovplyvňovať chod nášho podnikania na území mesta,“ reagoval.Právny zástupca mesta Pavol Antoš je s rozhodnutím súdu spokojný, mesto svoj boj podľa neho neviedlo nadarmo. Mesto si podľa neho nemôže dovoliť porušenie zákona, postojom protistrany však rozumie.„Medzi nami nebol žiadny spor o to, ako sa veci udiali. Nikdy sme nerozporovali, že zmluva bola uzavretá, aká bola pôvodná dohoda, v tom sme boli za jedno s protistranou. Nevedeli sme sa akurát zhodnúť na tom, či mesto môže, alebo nemôže v súčasnosti porušiť zákon, keď sa k tomu predtým zaviazalo, keď takýto zákon neexistoval,“ dodal. Tvrdí, že žaloby zo strany podnikateľských subjektov rešpektujú, aj to, že sa domáhajú svojich pôvodne dohodnutých práv.„Máme s nimi korektné vzťahy,“ skonštatoval s tým, že definitívne celú záležitosť vyrieši odvolacie konanie. „Je pre nás veľkým zadosťučinením to, že nemôžeme byť obviňovaní minimálne z toho, že sme si vymysleli nejaké fiktívne účelové prekážky, čo bolo aj mestu kladené za vinu aj zo strany verejnosti,“ dodal.Na súde je však aj ďalšia žaloba. Mesto Poprad žaluje spoločnosť LPH i ďalších investorov o vypratanie daných pozemkov. Podľa primátora Antona Danka však táto žaloba predstavuje iba formálnu výpoveď. Sľúbil, že nikto v priemyselnom parku nepríde o prácu.Pred týždňom zároveň informoval, že mesto už rokuje s dvoma firmami v priemyselnom parku, pričom jedna už podľa jeho slov pristúpila ku kúpe pozemkov.