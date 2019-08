Súd zamietol žalobu voči neprijatiu dievčaťa do chlapčenského zboru

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecký súd dal v piatok svojím verdiktom za pravdu chlapčenskému zboru, ktorý do svojich radov odmietol prijať deväťročné dievča. Správny súd v Berlíne totiž rozhodol, že právo zboru na vlastný výber spevákov prevažuje na princípom rodovej rovnosti, informuje agentúra AP.Dievča na súde právne zastupovala jeho vlastná matka. V žalobe tvrdila, že berlínsky spevácky zbor (Staats- und Domchor Berlin) členstvo jej dcéry odmietol len na základe rodovej príslušnosti.Vedenie samotného zboru, ktorý od svojho založenia v roku 1465 do svojich radov neprijal nijaké dievča, obvinenie poprelo. Na margo súdnej žaloby pritom uviedlo, že dievča by prijalo, ak by preukázalo mimoriadny talent a motiváciu a jej hlas "zodpovedal požadovaným zvukovým črtám chlapčenského zboru".Agentúra DPA napísala, že dievča sa podľa vyjadrenia súdu proti verdiktu ešte môže odvolať.