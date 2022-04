Súd znížil trest bývalému mafiánovi Adamčovi, namiesto doživotia dostal 25 rokov za mrežami

Zavážil aj psychologický posudok

Vraždy a členstvo v mafii

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici v piatok rozhodol o novej výške trestu pre odsúdeného príslušníka východoslovenského podsvetia Branislava Adamča Súd mu namiesto pôvodného doživotného trestu uložil výnimočný trest odňatia slobody 25 rokov v tretej nápravnovýchovnej skupine.Dôvodom rozhodovania súdu o novej výške trestu bolo, že v inej trestnej veci mu súdy vyhoveli so žiadosťou o obnovu konania. Rozhodnutie nie je právoplatné, lebo prokurátor sa voči výške trestu odvolal v neprospech obžalovaného. Odvolanie podal aj obžalovaný, pričom o veci rozhodne Najvyšší súd SR Súd rozhodoval o uložení trestu za skutky, za ktoré bol Adamčo v minulosti uznaný za vinného. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vzhľadom na všetky skutočnosti navrhoval uloženie výnimočného nepodmienečného trestu na doživotie so zaradením do ústavu v tretej nápravnovýchovnej skupine.Senát posudzoval výšku trestu aj na základe psychologického znaleckého posudku prítomnej znalkyne, ktorá označila na základe nemenných rysov možnú mieru resocializácie obžalovaného za vyššiu ako 50 percent. Táto znalkyňa vyšetrovala Adamča od roku 2007 celkom päťkrát, naposledy v januári 2022.Najvyšší súd SR v novembri 2021 potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý Adamčovi povolil obnovu konania v prípade vraždy podnikateľa Mariána Karcela z roku 2000.Za tú bol odsúdený na 15 rokov väzenia. Keď bol následne na Špecializovanom trestnom súde odsúdený za členstvo v zločineckej skupine a ďalšiu vraždu Arpáda Nistora z roku 2004, ŠTS mu uložil súhrnný doživotný trest aj na základe predošlého odsúdenia.Podľa trestného poriadku platí, že „ak bola povolená obnova konania a ide o niektorý z trestných činov, za ktoré bol právoplatne uložený úhrnný alebo súhrnný trest, a súd vrátil vec prokurátorovi do prípravného konania, určí po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia povoľujúceho obnovu konania na verejnom zasadnutí rozsudkom primeraný trest za ostávajúce trestné činy".