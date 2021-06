Súd zrušil Navaľného organizácie pre extrémizmus, jeho podporovateľom hrozí dlhoročné väzenie

Navaľnyj sa odvolá

Vyfabrikovaná sprenevera?

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský súd v stredu z dôvodu extrémizmu zrušil organizácie založené väzneným opozičným lídrom Alexejom Navaľným Pre ľudí spojených s Navaľného Nadáciou pre boj proti korupcii a sieťou jej regionálnych pobočiek to znamená, že nemôžu pôsobiť vo verejných funkciách. parlamentných voľbách , ktoré sú v krajine naplánované na 19. septembra, chceli kandidovať mnohí Navaľného spojenci.Členom a podporovateľom organizácií, ktoré sú v Rusku označené za extrémistické, hrozí dlhoročné väzenie . To isté platí aj pre ľudí, ktorí iba zdieľajú ich materiály.Rozsudok nadobudol okamžitú účinnosť. Navaľného právnici oznámili, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolajú.Štyridsaťpäťročného Navaľného, ktorý patrí medzi najvplyvnejších kritikov prezidenta Vladimira Putina, v marci odsúdili na 2,5 roka väzenia za porušenie pravidiel podmienečného odsúdenia z roku 2014.Vtedy mu dali za vinu spreneveru, ktorá však bola podľa Navaľného vyfabrikovaná. Opozičného lídra zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou.Podľa Navaľného za útokom stál Kremeľ. Ruské úrady to odmietajú.