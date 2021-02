Sudán varoval Etiópiu, aby nepokračovala v napĺňaní svojej priehrady

Sudán v sobotu varoval Etiópiu, aby nepokračovala v druhej fáze napĺňania svojej obrovskej priehrady na Modrom Níle. Zdôraznil, že takýto krok by predstavoval "priamu hrozbu pre sudánsku národnú bezpečnosť". Informovala o tom agentúra AFP.





"Ak bude Etiópia v júli pokračovať v napĺňaní svojej priehrady obnovy, bude to predstavovať priamu hrozbu pre našu národnú bezpečnosť," sudánsky minister vodných zdrojov Jásir Abbás uviedol pre agentúru AFP. Podľa ministra priehrada ohrozí aj život polovice obyvateľstva v strednom Sudáne, ako aj vodu určenú na zavlažovanie poľnohospodárskych projektov a výrobu elektriny v sudánskej vodnej elektrárni Roseires.Sudán, Egypt a Etiópia spolu takmer desať rokov bezvýsledne vedú rozhovory týkajúce sa napĺňania a prevádzky tejto etiópskej priehrady po tom, ako Addis Abeba v roku 2011 zahájila tento projekt.Etiópia, ktorá v auguste 2020 oslavovala prvé naplnenie vodného diela nazvaného Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD), nedávno naznačila, že bude pokračovať v napúšťaní bez ohľadu na to, či dôjde k uzatvoreniu dohody alebo nie.Predstavitelia tejto východoafrickej krajiny dúfajú, že priehrada za 4,6 miliardy dolárov, ktorej výstavbu v plnej miere financovala etiópska vláda, dosiahne plnú kapacitu na výrobu elektrickej energie v roku 2023.Projekt je však podľa agentúry DPA už roky sporný a spôsobil animozitu v rokovaniach medzi Etiópiou a Egyptom. Etiópia chce, aby táto hydroelektráreň rozšírila jej vývoz energie, pričom tvrdí, že to vytrhne milióny obyvateľov z chudoby.Egypt, ktorý sa v súvislosti so svojím poľnohospodárstvom, priemyslom a spotrebou vody v domácnostiach spolieha takmer výlučne na Níl, vyjadruje znepokojenie, že priehrada obmedzí jeho zásoby vody. Podobné starosti má aj Sudán, ktorý leží na dolnom toku Nílu a obáva sa o prístup k životne dôležitým zdrojom vody.Komisia Africkej únie (AÚ) označila za "absolútne nevyhnutné, aby sa Egypt, Sudán a Etiópia s podporou AÚ dohodli na ochrane záujmov všetkých strán". Modrý Níl pramení v Etiópii a spoločne s Bielym Nílom je zdrojnicou rieky Níl - najdlhšej rieky sveta.