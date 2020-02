Sudca Čimo verí, že odhalenie podozrivých kolegov odštartuje očistu justície

Pozitívne zmeny v budúcnosti

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Rozsiahle podozrenia, ktorým v súčasnosti čelia niektoré sudkyne a sudcovia, nie sú dobrým signálom pre verejnosť, môžu však pomôcť pri očiste súdnictva. Pre agentúru SITA to uviedol sudca a niekdajší člen Súdnej rady SR Dušan Čimo. Podľa jeho názoru môže očista naštartovať pozitívnu nápravu. U niektorých sudcov počas uplynulého pracovného týždňa zasahovala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie špeciálneho vyšetrovacieho tímu s názvom Hmla.„Samozrejme, ma to neteší, pretože na dôveryhodnosti justície to určite nepridá. Na druhej strane je to očistné, lebo sa to vyšetriť musí a v konečnom dôsledku to môže prispieť k lepšiemu stavu súdnictva,“ povedal Čimo. Sudca dúfa, že očista prispeje k pozitívnym zmenám v budúcnosti.Niektorí sudcovia v súčasnosti už čelia disciplinárnym návrhom, niektorí odišli z justície dobrovoľne. Problémy odkryla komunikácia Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema. Počas vyšetrovania prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka vyplynulo, že v súčasnosti už obžalovaný kontroverzný podnikateľ komunikoval s viacerými sudcami.Medzi nimi je napríklad bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská, ktorá čelí dvom discplinárnym návrhom. Podnet na Jankovskú podal najskôr minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) a následne aj predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková na odporúčanie komisie súdnej rady, ktorá prípady preveruje. V oboch prípadoch žiadajú oprávnení najprísnejší trest, teda odchod zo sudcovského talára.Z justície odišiel aj ďalší podozrivý sudca Vladimír Sklenka a tiež Miriam Repáková. Výkon si dočasne pozastavil niekdajší predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Ten však následne požiadal o zápis do Slovenskej advokátskej komory.