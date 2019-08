Sudca dočasne prepustil rappera ASAP Rockyho a povolil mu opustiť územie Švédska

ASAP Rocky*

*stál v roku 2007 pri zrode kolektívu ASAP Mob. Debutoval v roku 2011 mixtapeom Live. Love. ASAP a aj jeho zásluhou sa dostal medzi 15 nominovaných v ankete budúcich hviezd BBC Sound of 2012.



S debutovou štúdiovkou Long. Live. ASAP (2013) dobyl americký rebríček Billboard 200. Rovnaký úspech zaznamenal aj s druhým albumom At. Long. Last. ASAP (2015). Vlani v máji uviedol na trh zatiaľ poslednú štúdiovku Testing.





3.8.2019 (Webnoviny.sk) - Štokholmský okresný sudca v piatok rozhodol o dočasnom prepustení amerického rappera ASAP Rockyho a ďalších dvoch podozrivých z väzby. Až do vynesenia rozsudku v prípade pouličnej bitky v centre Štokholmu z 30. júna sa pritom môžu vrátiť do Spojených štátov.Sudca prepustil 30-ročného rappera, ktorého vlastné meno je Rakim Mayers, aj Davida Rispersa Jr. a Bladimira Corniela, do 14. augusta, keď by mal v prípade padnúť rozsudok. Trojica je obžalovaná zo zbitia 19-ročného Mustafu Jafariho. Tvrdia však, že konali v sebaobrane.