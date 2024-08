Sudca Kapinaj sa nevylúčil z rozhodovania o obžalobe podanej na „čurillovcov“

Protiústavnosť zákona

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Šmiráky"

5.8.2024 (SITA.sk) - Sudca Mestského súdu Bratislava I Juraj Kapinaj sa nevylúčil z rozhodovania o obžalobe podanej na policajtov Jána Čurillu, Branislava Dunčka , Róberta Magulu a Petra Scholtza . Na sociálnej sieti o tom informoval ich obhajca Peter Kubina O celej veci však podľa neho rozhodne ešte Krajský súd v Bratislave. Pripomenul pritom, že tento sudca v roku 2021 rozhodol o väzbe Čurillu, Ďurku, Mašina, Sabotu a Scholtza. Sťažnostný krajský súd ich však následne prepustil, keď konštatoval, že trestné stíhanie voči nim nie je dôvodné.Sudca podľa Kubinu v rozhodnutí o nevylúčení sa argumentuje, že rozhodnutia o vzatí piatich obvinených do väzby zo septembra 2021 neoznačil krajský súd za nezákonné, pretože len konštatoval nedôvodnosť trestného stíhania všetkých obvinených.„Takže, podľa tejto inovatívnej myšlienky, sudca Kapinaj vzal obvinených Čurillu a spol. v septembri do väzby zákonne napriek tomu, že ich trestné stíhanie bolo nedôvodné. A jeho rozhodnutie bolo teda krajským súdom zrušené nie pre nezákonnosť, ale asi pre úpravu a štylistiku. Táto časť odôvodnenia mi hneď pripomenula dávnu a už „zľudovenú" myšlienku iného veľkého právneho mysliteľa nášho národa, ktorý raz o jednom zákone povedal, že 'nejde o protiústavný zákon, pretože je v rozpore len s dvoma článkami ústavy ale nie s celou ústavou'," uviedol Kubina s tým, že zákon bol potom vyhlásený za protiústavný Ústavným súdom SR V tejto súvislosti zároveň upozornil, že ak jednou z podmienok na vzatie obvineného do väzby je podľa Trestného poriadku dôvodnosť jeho trestného stíhania, sudca napriek tomu obvineného do väzby vezme a následne nadriadený súd toto jeho rozhodnutie zruší pre nedôvodnosť trestného stíhania, tak to znamená, že rozhodnutie o vzatí do väzby bolo nezákonné.Advokát tiež pripomenul, že v príkazoch na prijatie obvinených do väzby odoslanými spolu s obvinenými do ústavu na výkon väzby sudca Kapinaj štyrikrát uviedol medzi spoločne väzobne stíhanými osobami aj také, ktoré ešte v tom čase neboli ani len vypočuté, nieto ešte vzaté do väzby. Podľa sudcu ide v tejto súvislosti o takzvané „šmiráky” a o pisársku chybu.„Takže sudca opečiatkoval, podpísal a odoslal do ústavu na výkon väzby „šmiráky”, a to hneď štyrikrát. Nuž ktovie, možno sa aj o jeho uznesení o nevylúčení sa raz dozvieme, že to bol vlastne len „šmirák”," doplnil Kubina.Advokát dodal, že Krajský súd v Bratislave už rozhodol o vylúčení Kapinaja z rozhodovania vo veci bývalého prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka