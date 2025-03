Sudca odročil pojednávanie s Kuffovcami na neurčito, ešte chce prizvať znalca

Fyzické parametre a rozpory vo výpovediach

Sklony k skresľovaniu udalostí





Prokurátor Okresnej prokuratúry Kežmarok podal obžalobu na troch členov rodiny Kuffovcov v decembri 2022. Prípad sa týka štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Štefana Kuffu a jeho syna Filipa , rovnako štátneho tajomníka, a ďalšieho syna Gregora Poškodeným v prípade je farmár Ksiažek, ktorého Kuffovci podľa obžaloby v júli 2021 pri smetisku nad mestom Kežmarok napadli a vyhrážali sa mu. Súdny proces sa začal v septembri 2023. Obžalovaní vinu odmietajú. Obžaloba bola podľa nich postavená len na jedinom dôkaze. Kuffovci vnímajú celý prípad ako politicky vykonštruovaný so zámerom zdiskreditovať ich.

12.3.2025 (SITA.sk) -Ďalšie hlavné pojednávanie s Kuffovcami vo veci nebezpečného vyhrážania formou spolupáchateľstva sudca kežmarského pracoviska Okresného súdu v Poprade v stredu odročil na neurčito.Prizvať chce ešte znalca z odboru zdravotníctva a farmácie, aby sa z medicínskeho hľadiska vyjadril k fyzickému útoku , ktorý podľa jeho slov opisoval poškodený Radoslav Ksiažek na stredajšom pojednávaní i v priebehu celého konania.Zámerom je podľa sudcu zistiť, či takýto útok na obeti zanecháva nejaké zranenia a ak áno, či sú viditeľné, alebo nie, prípadne, aká je doba a povaha liečenia. Vyjadriť sa má aj k tomu, či je možné, aby opísaný fyzicky útok nezanechal na obeti také zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie, tak, ako to uviedol vo výpovedi Ksiažek.Sudcu počas stredajšieho pojednávania zaujímali fyzické parametre, teda výška a váha obžalovaných Kuffovcov v čase incidentu opísaného poškodeným. Zároveň vypočul Ksiažeka v rámci už v januári avizovaného ďalšieho doplnenia dokazovania. Ten mal opätovne opísať stret s Kuffovcami z júla 2021. Jeho výpoveď konfrontoval s výpoveďou počas prípravného konania.Poškodený opísal, ako ho Kuffovci vtlačili do auta, fyzicky napadli a slovne sa mu vyhrážali. Spomenul škrtenie, krútenie nosom či úder do oblasti slabín. Dodal, že fyzické zranenia mu počas útoku spôsobené neboli, iba psychická ujma.Sudcu zaujímali aj rozpory v jeho výpovediach týkajúce sa napríklad škrtenia, a teda, či bol škrtený ľavou alebo pravou rukou. Ksiažek označil počas pojednávania tieto otázky štyri roky po udalosti za zarážajúce.Štátni tajomníci Kuffovci a ich príbuzní sa po pojednávaní pre médiá vyjadriť odmietli. Právny zástupca poškodeného Jozef Beňo na margo stredajšieho vypočutia Ksiažeka a prizvanie znalca poznamenal, že ide o postup súdu v súlade s trestným poriadkom."Práve tu sme svedkami toho, že súd aj nad rámec toho, čo navrhujú procesné strany, chce vykonať dôkazy, aby rozptýlil akékoľvek pochybnosti o tom, že skutok sa stal, a že je to trestný čin. To znamená, je potrebné vnímať tento postup súdu ako súlad s trestným poriadkom," komentoval po pojednávaní.Zároveň poznamenal, že poškodený si detaily z daného dňa pamätať nemôže. V tejto súvislosti pripomenul aj znalecký posudok znalkyne z odboru psychológie, ktorá u neho nezistila sklony k skresľovaniu udalostí.