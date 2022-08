Sudca s 500 chybami v rozsudku podľa členov súdnej rady nepochybil, zároveň sa ohradili voči Mazákovým vyjadreniam

Ojedinelé pochybenie

Sudca prijal zodpovednosť

19.8.2022 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR nedospela v prípade sudcu Okresného súdu Piešťany Pavla Ištóka k rozhodnutiu o žiadnom pochybení, ktoré by malo byť potrestané akýmkoľvek spôsobom.Uvádza sa to vo vyhlásení siedmich členov rady v reakcii na vyjadrenie šéfa súdnej rady Jána Mazáka , že v prípade sudcu, ktorý vypracoval rozsudok s 500 chybami v texte, postačuje ako sankcia prejednanie jeho pochybenia pri vyhotovovaní rozsudku pred súdnou radou.„Nie je nám zrejmé, ako dospel predseda súdnej rady k tomu, že na „nápravu“ sudcu Pavla Ištóka bude postačovať prejednanie jeho pochybenia pred celou súdnou radou. Súdna rada totiž nedospela u menovaného sudcu k rozhodnutiu o žiadnom pochybení, ktoré by malo byť potrestané akýmkoľvek spôsobom,“ uviedli členovia rady.V prípade rozsudku s 500 chybami išlo podľa členov súdnej rady o ojedinelé pochybenie v spôsobe ukladania do registra súdneho manažmentu.„Pavol Ištók vydal za posledných päť rokov 15 opravných uznesení, čo je zákonný spôsob opráv chýb v počítaní, písaní či iných zrejmých nesprávností. Počas tohto obdobia vydal viac ako 1 800 rozhodnutí,“ zdôraznili členovia rady. Dodali, že za posledných päť rokov bolo na súdoch v rámci Slovenska vydaných 11 600 opravných uznesení.Piešťanský sudca Pavol Ištók podľa medializovaných informácii vypracoval rozsudok, ktorý obsahoval viac ako 500 chýb v texte, pričom pochybenia boli napravené rozsiahlym opravným uznesením.Súdnu radu SR na to upozornil účastník predmetného trestného konania. Sudca podľa šéfa súdnej rady Mazáka potvrdil, že došlo k pochybeniu a vzal na seba zodpovednosť za písomné vyhotovenie rozsudku.Súdna rada však došla k záveru, že síce došlo k porušeniu povinností sudcu, avšak iba ojedinelému, pričom ide o sudcu, ktorý má, napriek tomu, že je sudcom iba od roku 2017, výborné pracovné výsledky a vykazuje náležitú mieru integrity na náležitý a zodpovedný výkon funkcie sudcu.