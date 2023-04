Sudca Sobolovský bol disciplinárnym senátom uznaný vinným, pre porušovanie svojich povinností má prísť o funkciu

Nikto nebol proti

Čelil spolu piatim návrhom

Gála žiadali, aby konal

dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu. Zároveň podľa vlastných slov čelil aj trestným oznámeniam zo strany vedenia súdu.

Kočner dostal echo

3.4.2023 (SITA.sk) - Bratislavský sudca Michal Sobolovský stratil predpoklady sudcovskej spôsobilosti tým, že opakovane, dlhodobo a významne porušoval povinnosti sudcu.Skonštatoval to v pondelok disciplinárny senát Najvyššieho správneho súd SR , ktorý mu uložil najprísnejšie disciplinárne opatrenie, teda odvolanie z funkcie sudcu.Ako informoval hovorca súdu Michal Hajtol , sudca môže proti rozhodnutiu podať odvolanie. Disciplinárny senát podľa neho vo veci rozhodol v pomere hlasov 5:0."Disciplinárny senát na pondelkovom ústnom pojednávaní rozhodol, že disciplinárne obvinený sudca sa uznáva vinným za to, že v 26 konaniach vyhlásil rozsudok, ktorý v zákonnej lehote písomne nevyhotovil. Vinným ho uznal tiež za to, že svojvoľne nevykonával funkčné povinnosti sudcu v úradných miestnostiach Okresného súdu Bratislava V, hoci nemal povolenú prácu v domácom prostredí," povedal Hajtol.Sobolovského podľa neho uznali vinným aj za to, že v rozpore so zákonom o sudcoch neodovzdal oprávnenej osobe celkovo 32 súdnych spisov vo veciach vedených na Okresnom súde Bratislava V po tom, čo v nich prestal byť zákonným sudcom.Sudca sa podľa verdiktu taktiež v rozpore so zákonom o súdoch bezdôvodne nepodobril kontrolnej kompetencii predsedu súdu smerujúcej k odstráneniu nedostatkov v plynulosti súdnych konaní.Sudca Okresného súdu Bratislava V pôvodne čelil spolu piatim disciplinárnym návrhom.V jednej z vecí súd už rozhodol v októbri 2022, keď Michalovi Sobolovskému uložil disciplinárnu sankciu v podobe zníženia platu o 20 percent na dobu troch mesiacov za spolu 20 skutkov, v rámci ktorých nevypracoval načas rozsudok.Podľa návrhu predsedníčky Okresného súdu Bratislava V by však mal byť zbavený funkcie sudcu.Disciplinárne obvinený ešte minulý rok na svoju obhajobu skonštatoval, že dôvodov na nevypracovanie viacerých rozsudkov v zákonnej lehote bolo viacero. Spomínal napríklad zdravotné problémy alebo vyhorenie, a taktiež skutočnosť, že mal na starosti viac ako 1000 spisov.Tiež tvrdil, že po tom, čo zastavil konanie v jedom zo sporov o vyplatenie miliónových televíznych zmeniek, ktoré požadoval Marian Kočner , sa ho snažili zo súdu "vytlačiť".Momentálne má SobolovskýSudcovská rada Okresného súdu Bratislava V žiadala ešte začiatkom roka 2020 vtedajšieho ministra spravodlivosti Gábora Gála , aby konal v prípade sudcu Sobolovského.Konkrétne od ministra požadovali, aby v prípade sudcu podal návrh na dočasné pozastavenie jeho funkcie. Návrhu nakoniec v júni 2020 vyhovel disciplinárny senát Súdnej rady SR Sudca 30. januára 2020 verejne vystúpil v súvislosti s prípadom zmeniek televízie Markíza a žiadal odchod vedenia Okresného súdu Bratislava V.Podľa neho totiž niekto zo súdu vyniesol informáciu Marianovi Kočnerovi o tom, že pre originál zmeniek si príde polícia. Ešte pred vyšetrovateľmi ich však zo súdu vyzdvihol advokát Kočnera Andrej Šabík . Michal Sobolovský tiež kritizoval spôsob prerozdeľovania spisov na súde.Rada okresného súdu argumentovala pri návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcovi prieťahmi v rozhodovaní či komunikáciou Kočnera cez aplikáciu Threema.Sudcu Sobolovského v nej pritom spomínali pod označením "Slimák", nie však v súvislosti s ovplyvňovaním rozhodovania.