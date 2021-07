Sudcovia a prokurátori by sa mali vzdelávať v problematike počítačovej kriminality

Za účelom posilnenia kybernetickej bezpečnosti je potrebné vytvoriť koncept systematického špecializovaného a interdisciplinárneho vzdelávania právnych čakateľov prokuratúry a prokurátorov, sudcov a tiež vyšších súdnych úradníkov v oblasti počítačovej kriminality.

Konštatuje to Návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, ktorý dnes odobrila vláda.

Predmetné vzdelávanie by podľa dokumentu z dielne Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) malo byť zamerané najmä na problematiku vnútroštátneho a cezhraničného zabezpečovania elektronických dôkazov alebo digitálnych stôp.

Koncept špecialistov

Praktické cvičenia

Študijné predmety

Kybernetická bezpečnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2021 (Webnoviny.sk) -Dokument tiež odporúča vytvoriť v rámci polície koncept špecialistov pre počítačovú kriminalitu už na úrovni základných útvarov.Zároveň NBÚ navrhuje pravidelne pre policajtov uskutočňovať základné a rozšírené kurzy boja proti počítačovej kriminalite podľa konceptu vzdelávania špecialistov pre počítačovú kriminalitu so zameraním sa na špecifiká zaisťovania stôp, prípravného konania a operatívnych postupov.NBÚ takisto navrhuje organizovať a podporovať praktické cvičenia súvisiace so zabezpečením pripravenosti zamestnancov súkromných prevádzkovateľov kybernetických služieb v oblastiach ako reakcia na kybernetické bezpečnostné incidenty, riadenie rizík či riadenie kybernetickej bezpečnosti.Podľa úradu je tiež potrebné posilniť a rozšíriť kybernetický dialóg s tretími štátmi, medzinárodnými organizáciami vrátane regionálnych zoskupení, aj prostredníctvom neformálnej siete kybernetickej diplomacie Európskej únie.Zároveň odporúča spolupracovať so spojencami pri implementácii politík a posilňovaní nástrojov NATO v oblasti kybernetickej obrany v kontexte kolektívnej obrany.Dokument takisto navrhuje v rámci relevantných a existujúcich vysokoškolských študijných odborov vytvoriť a akreditovať študijné predmety v oblasti kybernetickej bezpečnosti a tiež vytvoriť a akreditovať vysokoškolské študijné odbory v oblasti kybernetickej bezpečnosti.Potrené je podľa akčného plánu aj podporiť rozšírenie prípravy nových pedagógov a zaviesť kontinuálne vzdelávanie aktuálnych pedagógov o oblasť kybernetickej bezpečnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach, primárne v oblasti práce s informáciami.Samotnú Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 odobrila vláda už v januári tohto roku. Dokument z dielne Národného bezpečnostného úradu konštatuje, že kybernetická bezpečnosť musí byť spoločnou zodpovednosťou štátu a jeho občanov.Útoky cudzích mocností a aj aktivity kybernetických zločincov majú podľa stratégie signifikantný dopad na bežné fungovanie jednotlivcov aj štátnych orgánov.K základným strategickým záujmom Slovenskej republiky preto podľa dokumentu musí patriť udržiavanie a zdokonaľovanie systému kybernetickej bezpečnosti tak, aby hrozby, zraniteľnosti a incidenty mali čo najmenší dopad na štát, jeho občanov a na fungovanie spoločenského zriadenia.