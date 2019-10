Sudcovia majú svoju autonómiu, mali by podľa A. Danka okamžite konať

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. októbra (TASR) - Sudcovia majú svoju autonómiu, majú okamžite konať, ak existujú podozrenia voči sudcom pôsobiacim vo svojich funkciách. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to vyhlásil predseda parlamentu a SNS Andrej Danko.reagoval Danko na svojho spoludiskutéra, lídra koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michala Trubana. Ten vyhlásil, že v súvislosti s podozreniami voči bývalej štátnej tajomníčke ministerstva spravodlivosti a sudkyni Monike Jankovskej vyzvala jeho strana ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), ako aj predsedníčku Súdnej rady SR Lenku Praženkovú, aby začali disciplinárne konanie.uviedol Danko v súvislosti s pôsobením Jankovskej v sudcovskej funkcii.reagoval na Jankovskú a jej údajnú komunikáciu s Marianom K. Truban vyčítal šéfovi SNS, že napriek týmto kauzám nevyvodil politickú zodpovednosť a podporuje túto vládu.Danko nepovedal, či jeho strana podporí návrh reformy nemocníc, chce čakať na postoj Smeru-SD.uviedol Danko v relácii. Truban povedal, že stratifikácia je dobrá reforma a poslanci parlamentu, ktorí sú súčasťou PS-Spolu, ju podporia.Líder PS-Spolu zároveň potvrdil, že ho polícia kontaktovala v súvislosti s jeho výrokmi o drogách na prednáškach. Odmietol, že by vo svojich prednáškach zľahčoval drogyreagoval s tým, že táto záležitosť je využívaná na politický súboj.Pravidlá na volebné prieskumy sú podľa Danka potrebné.povedal s tým, že sa objavujú prieskumy, ktoré sú manipulatívne. Predĺženie moratória na prieskumy je podľa Trubana absurdnou vecou.skonštatoval v diskusii s tým, že jeho koalícia nemá v programe ani jednu zmenu volebného zákona. Truban zároveň doplnil, že životné partnerstvá budú chcieť v koalícii presadzovať, mali by byť podľa neho súčasťou modernej krajiny.uviedol.