Sudcovia musia zvládnuť aj vyššiu mieru kritiky, podľa Angyalossyho však musí byť oprávnená (video)

19.6.2024 (SITA.sk) - Sudcovia musia zvládnuť aj vyššiu mieru kritiky, pretože sú to ústavní činitelia, kritika však musí byť oprávnená. V rozhovore pre agentúru SITA to skonštatoval predseda Najvyššieho súdu Českej republiky Petr Angyalossy "Rozhodne by sudca nemal byť kritizovaný, ak to jeho rozhodnutie obstojí, ak je v súlade so zákonom, ak prejde napríklad aj opravnými prostriedkami a tie ho potvrdia. Potom nie je dôvod kritizovať to rozhodnutie len preto, že mne sa nemusí páčiť. Ale musia k tomu byť nejaké pádne argumenty, prečo je kritizované. To znamená, ak nie je správne, z nejakých skutočných, racionálnych dôvodov," vysvetlil Angyalossy.Šéf českého najvyššieho súdu pripomenul, že v ČR majú právo "kárnych žalôb" voči sudcom väčšinou predsedovia súdov, ale môže to byť napríklad aj prezident republiky a tiež minister spravodlivosti."Takže záležalo by na tom, či má dostatok podkladov k tomu, aby prípadnú kárnu žalobu na sudcu podal," doplnil Angyalossy.