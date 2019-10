Sudcovia OS Revúca sú znepokojení situáciou v justícii

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Revúca 27. októbra (TASR) - Sudcovia Okresného súdu (OS) Revúca sú znepokojení súčasnou situáciou v slovenskej justícii, keď aj predstavitelia súdnej moci sú podozriví zo správania, ktoré je nezlučiteľné so sudcovskou etikou. TASR o tom informovali prostredníctvom svojho vyhlásenia." uviedlo plénum sudcov OS Revúca.Medializované informácie vrhajú podľa pléna nielen zlé svetlo aj na ostatných sudcov, ale predovšetkým podkopávajú dôveru verejnosti v kvalitné a zákonné rozhodovanie súdov, a teda v právny štát.podotkli sudcovia.V uplynulých dňoch vyjadrili znepokojenie aj sudcovia OS Bratislava I, a to zo stupňujúcich sa medializovaných podozrení týkajúcich sa niektorých sudcov tohto bratislavského súdu. Sudcovská rada Krajského súdu v Trnave odmietla, že by sa väčšina sudcov mala podieľať na stave, v ktorom sa justícia v zrkadle udalostí posledných dní nachádza. Jej členovia vo vyhlásení vyjadrili ľútosť nad tým, že nezaregistrovali dostatočne jasný prejav predstaviteľov sudcovskej samosprávy, z ktorého by verejnosť mohla nadobudnúť presvedčenie, že súčasný stav je pre nich netolerovateľný a neudržateľný.upozornili vo vyhlásení sudcovia OS v Prešove.Predseda OS Bratislava I Ján Golian si je vedomý závažnosti situácie a naštrbenia dôvery širokej verejnosti v justíciu v súvislosti s medializovanými informáciami z údajnej komunikácie Mariana K.(obžalovaného v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka) prostredníctvom aplikácie Threema. Informácie sa dotýkajú aj dvoch sudkýň a jedného sudcu tohto nižšieho bratislavského súdu. Ako okrem iného Golian uviedol, je pripravený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní plnú súčinnosť pri objasnení nielen medializovaných podozrení, ale v prípade potreby v rozsahu, o ktorý bude požiadaný.Koncom augusta polícia zaistila okrem iných mobilné telefóny sudcovi OS Bratislava I Vladimírovi Sklenkovi a jeho kolegyni Miriam Repákovej. Ďalšia sudkyňa Denisa Cviková je predmetom komunikácie obžalovaného Mariana K. s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou. Táto sudkyňa mala byť nápomocná v miliónovej kauze televíznych zmeniek. Jankovská však autenticitu tejto komunikácie odmieta.