Sudcovia s novou súdnou mapou nesúhlasia, ale nemajú ani dôveru v Mazáka

14.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí sudcovia nesúhlasia s novou súdnou mapou, ktorá je pripravená v paragrafovom znení v návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov a momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.Uvádza sa to v otvorenom liste, ku ktorému sa podľa jeho autorov za päť pracovných dní prihlásilo 320 sudcov, z toho 188 sudcov k celému textu vyhlásenia a 112 sudcov k časti týkajúcej sa súdnej mapy. Otvorený list zaslal hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. Podľa signatárov je návrh neprimeraným zásahom zákonodarnej a výkonnej moci do súdnej moci, sťažuje prístup občanov k súdu a porušuje záväzky SR ako členského štátu Európskej únie (EÚ) v otázke nezávislosti súdnictva a práva na prístup k spravodlivosti.Tiež podľa nich nerieši zásadné problémy terajšieho súdneho systému ako preťaženosť niektorých súdov, dĺžku súdneho konania, vymožiteľnosť práva alebo nedostatočné technické a personálne obsadenie.„Dôvodnosť našich obáv o smerovanie reformy justície potvrdila svojím vyjadrením Poradná rada európskych sudcov (CCJE) Stanoviskom Predsedníctva CCJE zo dňa 9. decembra 2020. Naše mnohé odborné výhrady sme opakovane prezentovali Ministerstvu spravodlivosti SR (MS SR) prostredníctvom stanovísk sudcovských rád a stanovísk predsedov súdov, avšak neboli zo strany MS SR absolútne akceptované, ba až znevažované,“ uvádza sa v liste.Signatári upozorňujú na to, že schválením novej súdnej mapy sa vystavuje celá spoločnosť riziku ďalekosiahlych negatívnych následkov, v dôsledku ktorých sa spomalí súdne konanie a sťaží prístup občanov k spravodlivosti.„Navrhujeme preto návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie, tak, ako sa to legitímne očakáva v právnom štáte demokratickej krajiny,“ zdôrazňujú.Otvorený list zároveň konštatuje výrazné znepokojenie v súvislosti s tým, ako predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vykonáva svoju funkciu na prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej súdnej rady. To je podľa signatárov neprípustné predovšetkým vo vzťahu komunikácie s európskymi inštitúciami.„Zároveň upozorňujeme na to, že jeho vyjadrenia hraničia s neprimeranými útokmi na sudcovský stav, prispievajú ku znižovaniu dôveryhodnosti občanov k súdnej moci a k manipulácii s právnym povedomím a s verejnou mienkou občanov SR. Za takéhoto stavu pôsobenia predsedu Súdnej rady SR musíme konštatovať, že nemá a ani nemôže mať našu dôveru,“ dodali signatári.Návrh reformy súdnej mapy mení obvody krajských, okresných súdov či napríklad zriaďuje správne súdy. Cieľom reformy je podľa rezortu spravodlivosti špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov.