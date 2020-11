Sudcovia sa obávajú zhoršenia súdnictva, nová súdna mapa môže všetko ešte zhoršiť

Finančné zabezpečenie reformy je nereálne

Sudcovia sa s návrhom nestotožňujú

30.11.2020 (Webnoviny.sk) - Viaceré argumenty o dôvodoch a spôsobe realizácie reformy súdnej mapy sú obsahovo neakceptovateľné a reálne môžu spôsobiť značné zhoršenie podmienok výkonu súdnictva a tým aj kvality, včasnosti a kvantity nezávislého súdenia. Uvádza to stanovisko Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska (ZSS). Ministerstvo spravodlivosti podľa ZSS neakceptuje významné závery a odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu v správe z novembra 2017, pretože v návrhu má absentovať aktuálna a relevantná faktografia, ktorá má vychádzať z hĺbkovej analýzy. V tlačovej správe o tom informoval prezident ZSS Juraj Sopoliga. Návrh súdnej mapy tiež podľa ZSS „neopodstatneným tvrdením fabuluje existenciu vplyvu korupčného prostredia v obvodoch Krajského súdu v Bratislave, v Košiciach, ako aj takzvaných rozdrobených súdov. Vo svojom dôsledku to znamená neprípustné vyslovenie kolektívnej zodpovednosti všetkých sudcov za podozrenia, že časť sudcov sa dopúšťala korupcie, ako aj presadzovanie domnienky o tendencii účastníkov sporov v uvedených sídlach obvodov na podplácanie sudcov“.Ako pokračovalo ZSS, návrh novej súdnej mapy tiež nereálne uvažuje o finančnom zabezpečení reformy. Najväčšia časť, teda 285 miliónov eur z celkových takmer 310 miliónov eur, má byť financovaná z Fondu obnovy Európskej komisie, ktorý sa podľa ZSS môže použiť len na odstraňovanie negatívnych následkov pandémie na ekonomiku štátu. „To samozrejme vecne nesúvisí so zámerom zákonodarcu na zmenu obvodov a sídiel súdov v našom štáte,“ konštatuje ZSS.Stavovské združenie sudcov sa preto nemôže stotožniť s výraznou časťou návrhu na reformu súdnej mapy, ktorá si podľa nich vyžaduje prehodnotenie tak, aby vychádzala najmä zo skutočných podmienok výkonu súdnictva na súdoch.„Návrh v podstate preukazuje zreteľné znaky politicky motivovanej účelovosti a nie požadovanej účelnosti zmeny sídla súdov,“ uzavrela ZSS.