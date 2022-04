Sudcovia si zvolili nových členov Súdnej rady SR, najviac ich je z bratislavských súdov

aktualizované 22. apríla 2022, 14:10



22.4.2022 (Webnoviny.sk) -Novými členmi Súdnej rady SR sú bratislavské sudkyne Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren a Dana Jelinková Dudzíková, sudca Okresného súdu Dolný Kubín Peter Bebej a sudca Krajského súdu Prešov Peter Farkaš.Voľby piatich členov súdnej rady sa uskutočnili v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom volebnom obvode 21. apríla.Sudcovia v západoslovenskom obvode si volili troch členov súdnej rady a v stredoslovenskom a východoslovenskom po jednom členovi.Predseda hlavnej volebnej komisie Oliver Kolenčík informoval, že Marcela Kosová z Krajského súdu v Bratislave získala 369 hlasov, Ayše Pružinec Eren z krajského bratislavského súdu 213 hlasov a sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Dana Jelinková Dudzíková 176 hlasov.Peter Bebej volený v stredoslovenskom obvode získal 133 hlasov a Peter Farskáš z východoslovenského obvodu 180 hlasov.Na vyhlásení volieb sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ondrej Dostál. Ocenil prácu volebnej komisie a zagratuloval zvoleným sudcom.„Želám im, aby svojím pôsobením v súdnej rade prispeli k zvýšeniu dôveryhodnosti slovenskej justície. Pretože právny štát a vymožiteľnosť práva sú mimoriadne dôležité veci a v Slovenskej republike ešte stále nie sú v takom stave, v akom by vo vyspelej demokratickej krajine mali byť," skonštatoval.Voľba sa uskutočnila na základe nových pravidiel, ktoré vyplývajú z reformy justície. Noví členovia sa volili na základe regionálneho princípu a proporcionálneho zastúpenia na celom Slovensku.Predseda volebnej komisie Oliver Kolenčík si myslí, že regionálne obsadenie súdnej rady je dobré, ale západoslovenský obvod je podľa neho príliš veľký.„Je to krok správnym smerom. Samozrejme, že tá diskusia je možná napríklad smerom k tomu, či sú dobre nastavené tie volebné obvody. To je vec, o ktorej sa dá ešte hovoriť,“ uviedol Dostál.