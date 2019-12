Sudcovia Svetovej obchodnej organizácie uzavrú tri rozbehnuté procesy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 12. decembra (TASR) - Sudcovia Svetovej obchodnej organizácie (WTO) dokončia tri rozbehnuté procesy, aj napriek kolapsu odvolacieho senátu začiatkom tohto týždňa. Uviedol to vo štvrtok predstaviteľ WTO.Dvaja sudcovia, Thomas Graham a Ujal Singh Bhatia, ktorým sa v utorok 10. decembra skončilo funkčné obdobie, poslali list veľvyslancovi Nového Zélandu Davidovi Walkerovi, predsedovi orgánu pre urovnávanie sporov (Dispute Settlement Body, DSB), s plánom na dokončenie procesov, ako o tom informoval predstaviteľ WTO. Funkčné obdobie tretieho sudcu, ktorým je Hong Zhao, vyprší v novembri 2020. Tento list ešte nebol rozposlaný členom organizácie ako oficiálny dokument, očakávalo sa však, že bude zverejnený už čoskoro.Osud najvyššieho súdu WTO spečatili v pondelok (9. 12.) Spojené štáty. Washington vyhlásil, že nepodporí návrh, ktorý by mu umožnil udržať funkčný odvolací senát, hoci šéf WTO Roberto Azevedo sľúbil, že nájde riešenie.Odvolací orgán, ktorý sa niekedy nazýva najvyšší súd svetového obchodu, sa zvyčajne skladá zo siedmich sudcov. Ale administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa už viac ako dva roky blokuje vymenovanie nových sudcov do senátu a 10. decembra tak dvom z troch zostávajúcich sudcov vypršal mandát. Odvolací senát tak už nemá kvórum potrebné na prerokovanie prípadov.Trumpovi sa nepáčia rozhodnutia WTO a jeho administratíva vystupňovala útoky na organizáciu zodpovednú za ochranu medzinárodného obchodného systému založeného na pravidlách.Novozélandský veľvyslanec Walker minulý týždeň navrhol členom WTO, aby bolo odvolaciemu orgánu umožnené uzavrieť tri pojednávania, ktoré sa začali pred kolapsom DSB. Verdikt v prípade ďalších desiatich odvolaní, ktoré čakajú na začiatok procesu, tak zostane v nedohľadne.Tri spomínané prípady sa týkajú balenia tabakových výrobkov v Austrálii, opatrení Ruska na obmedzenie dovozu železničných zariadení z Ukrajiny a amerických ciel na papier z Kanady.