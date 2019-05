Sudcovia upozorňujú na nedostatok justičných čakateľov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. mája (TASR) - Na Slovensku je v súčasnosti len 14 justičných čakateľov, ktorí sú podľa Združenia sudcov Slovenska (ZSS) jediní oprávnení odborne sa pripravovať na výkon funkcie sudcu všeobecného súdu. Združenie, ktoré v najbližších troch rokoch očakáva odchod takmer 300 sudcov, sa preto rozhodlo listom obrátiť na ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).píšu sudcovia. Vláda podľa nich neplní svoj program, ktorý obsahuje aj záväzok prijatia opatrení na stabilizáciu personálneho obsadenia súdov a zefektívnenia obsadzovania voľných miest sudcov.ZSS tiež poukazuje na to, že výsledky hromadných výberových konaní sudcov za rok 2018 ukázali nízku odbornú úroveň veľkej väčšiny uchádzačov. Úspešnosť v nich bola okolo 30 percent.dodávajú sudcovia.Zhruba 120 miest justičných čakateľov zrušila v roku 2011 reforma bývalej ministerky Lucie Žitňanskej (vtedy SDKÚ-DS), ktorá sa snažila otvoriť justíciu a pretrhnúť početné rodinné väzby v nej. Žitňanská vtedy vyčítala, že justícia klonuje samu seba, keď sudcovia rozhodujú, kto bude sudcom bez akejkoľvek verejnej kontroly. Neskôr kritizovala svojho nástupcu Tomáša Boreca (Smer-SD) za obnovenie inštitútu justičných čakateľov.V minulosti mali justiční čakatelia viac-menej isté, že sa z nich po zložení justičnej skúšky stanú sudcovia. V situácii, keď bolo na súdoch 130 justičných čakateľov, to prakticky znamenalo, že sa sudcom nemôže stať nikto iný. Ministerstvo za Žitňanskej zistilo, že viac ako polovica z justičných čakateľov sú príbuzní ľudí z justičného prostredia.Dnes musia justiční čakatelia absolvovať spolu s ostatnými uchádzačmi rovnaké hromadné výberové konanie, po ktorom sa z nich stanú kandidáti na sudcov. Žitňanská v minulosti na úkor zrušených čakateľských miest navýšila na súdoch počty vyšších súdnych úradníkov. Podľa ZSS to však nie je plnohodnotná náhrada za justičných čakateľov, nakoľko vyšší súdni úradníci sú len akýsi pomocníci sudcov.