Sudkyňa Nora Halmová odmieta kontakt s Marianom K., N. Bödöra pozná

Na archívnej snímke Marián K. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) – Sudkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Nora Halmová popiera komunikáciu s Marianom K., ale Norberta Bödöra pozná. Nikto ju v kauze zmeniek nekontaktoval. TASR o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.Halmová odmieta, že by malo ísť o jej osobu v súvislosti s komunikáciou z Threemy medzi Marianom K. a nitrianskym podnikateľom Bödörom.uviedla Halmová.Dodáva, že možnosť ovplyvniť kauzu zmenky ani nemala vzhľadom na to, že od roku 2014 nie je sudkyňou krajského súdu, a aj keď na ňom bola, tak v správnom kolégiu.spresnila. Rovnako odmieta kontakt s Marianom K., s ktorým sa pozná podľa jej slov jej bývalý manžel, s ktorým je však od roku 2012 rozvedená.Halmová dodala, že sa spoločenským udalostiam, ktorých sa zúčastňoval Marian K., vyhýbala vzhľadom na to, že ho nepovažuje za slušného človeka.Marian K. je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a obžalovaný v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Prepis komunikácie medzi ním a Bödörom je súčasťou zaistených dôkazov v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.