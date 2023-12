Sudkyňa rozhodla o vzatí do väzby obvinenej ženy, ktorá je stíhaná pre teroristický útok

Rozhodnutie nie je právoplatné

Trest odňatia slobody

23.12.2023 (SITA.sk) - Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu vyhovela návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a rozhodla o vzatí do väzby obvinenej L.Sz., ktorá je stíhaná pre teroristický útok. Dôvodom väzby je obava z pokračovania v trestnej činnosti.„Sudkyňa pre prípravné konanie zamietla žiadosť obvinenej o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka," informovala hovorkyňa Špecializované trestného súdu Katarína Kudjáková Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obvinená proti nemu podala sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR . Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali vo štvrtok autora výhražných emailov zaslaných 7. decembra základnej škole v Banskej Bystrici. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku.V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo doživotie. Totožnosť pisateľa výhražných emailov zistili príslušníci NAKA v spolupráci so špecialistami z odboru počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru „Po vykonaní potrebných procesných úkonov dnes vyšetrovateľ tejto osobe vzniesol obvinenie z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej osoby do väzby,“ informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová . Ďalšie informácie o páchateľovi a samotnom skutku podľa nej v tejto chvíli nie je možné poskytnúť.