Sudkyňa Wänkeová si vypočula verdikt, vyčítali jej údajnú snahu ovplyvňovať kolegyňu

Priradenie na súd nižšieho stupňa

Stretnutie nepoprela

6.9.2023 (SITA.sk) - Najvyšší správny súd SR v utorok 5. septembra podvečer oslobodil sudkyňu najvyššieho súdu Danu Wänkeovú disciplinárne stíhanú pre porušenie povinností sudcu.Sudkyni vyčítali jej údajnú snahu ovplyvňovať kolegyňu, ktorá vypovedala vo veci žilinského sudcu Daniela Béreša podozrivého z korupcie.Ako informoval hovorca súdu Michal Hajtol , skutky, ktoré Wänkeovej kládli za vinu, nie sú podľa NSS SR disciplinárnym previnením.Rozhodnutie disciplinárneho senátu bolo podľa hovorcu prijaté jednomyseľne a nie je proti nemu prípustný opravný prostriedok.Disciplinárny návrh na sudkyňu podal predseda najvyššieho súdu Ján Šikuta , ako aj ministerstvo spravodlivosti . To požadovalo, aby bola sudkyňa pre porušenie povinností sudcu preradená na súd nižšieho stupňa. Podľa disciplinárneho návrhu Dana Wänkeová v júni 2020 viedla rozhovor so sudkyňou Krajského súdu v Žiline Údajne jej povedala, že ak je pravda, čo vypovedá vo veci sudcu Daniela Béreša, sama by si mohla privodiť trestné stíhanie.Sudkyňa najvyššieho súdu sa však podľa vlastných slov cítila nevinná, pričom podľa nej išlo len o kolegiálny rozhovor so sudkyňou, s ktorou sa poznala."Nikdy som nepopierala, že sme sa s kolegyňou stretli, že sme sa rozprávali," povedala pred súdom s tým, že jej cieľom vôbec nebolo dotyčnú ovplyvňovať. Sudkyni najvyššieho súdu sa tiež vyčítalo, že nenamietla svoju zaujatosť ako členka disciplinárneho senátu.Šéf najvyššieho súdu Šikuta podaný disciplinárny návrh pôvodne stiahol pre prieťahy v konaní. Najvyšší správny súd však jeho návrhu nevyhovel.