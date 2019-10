Sudkyne Onuferová a Kukučková odmietajú ovplyvňovanie pri Marianovi K.

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. októbra (TASR) – Sudkyne Okresného súdu (OS) Bratislava III Dáša Onuferová a Viera Kukučková odmietajú, že by od nich predseda súdu David Lindtner žiadal rozhodovať v prospech Mariana K. v jeho kauzách. Popierajú, že by sa s Marianom K. poznali a uviedli, že ak sa preukáže komunikácia ako pravdivá, tak je pre nich správanie predsedu súdu poburujúce. TASR o tom informovali samotné sudkyne Onuferová a Kukučková.tvrdia sudkyne vo svojom stanovisku. Predseda súdu by podľa nich s takouto požiadavkou u nich neuspel.doplnili.Podľa informácií denníka Postoj komunikoval Marian K. cez Threemu s predsedom Okresného súdu Bratislava III Davidom Lindtnerom. V nej sa mal Marian K. pýtať na sudkyne Onuferovú a Kukučkovú, ktoré rozhodujú v občianskej a obchodnoprávnej agende.Sudkyňa Onuferová mala rozhodovať v spore o dom v Bernolákove, ktorý Marian K. kúpil od Denisy Pávekovej. Tá je súčasťou kauzy Technopol Servis, kde je obvinený aj Jozef D. Ten vypovedal vo štvrtok (17. 10.) v kauze televíznych zmeniek, kde je Marian K. obžalovaný. Podľa sudkýň bol prípad rozhodnutý v súlade s výsledkami dokazovania a má sa nachádzať na odvolacom súde, ktorý „preskúma správnosť a zákonnosť jej rozsudku“.Marian K. sa mal pýtať Lindtnera aj na sudkyňu Kukučkovú. Z Threemy má však vyplývať iba otázka, či „rozumie robote“. „Vec vedená u Viery Kukučkovej, ktorej sa pravdepodobne komunikácia týkala, je prerušená doposiaľ,“ reagujú sudkyne.„Obidve zákonné sudkyne majú podporu svojich kolegov na súde, ktorí sú pobúrení zverejneným správaním predsedu súdu, ak sa preukáže ako pravdivé, a ktoré hlboko zasahuje do ich profesionálnej cti,“ uzatvára stanovisko.