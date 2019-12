Sudkyni Krajského súdu Bratislava A. Haitovej polícia vrátila telefón

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) - Sudkyni Krajského súdu (KS) Bratislava Andrei Haitovej už polícia vrátila telefón, ktorý jej vzala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v auguste tohto roka. Povedala to v pondelok novinárom po tom, ako vypovedala pred osobitnou komisiou Súdnej rady SR.Haitovú si komisia opätovne predvolala, pretože bola zastupujúcou členkou senátu, ktorý rozhodol o odvolaní v jednej z tzv. zmeniek Mariana K. Okrem Haitovej si komisia predvolala aj sudcu Davida Lindtnera. Ten má vysvetľovať svoju komunikáciu s Marianom K. Lindtner má v súčasnosti prerušený výkon funkcie sudcu a tiež sa vzdal funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III.uviedla Haitová na otázky novinárov, prečo práve ona zastupovala člena senátu.dodala sudkyňa.Haitová tiež novinárom povedala, že je v minimálnom kontakte so svojou sestrou sudkyňou Monikou Jankovskou.odpovedala na otázku, či komunikovala s Marianom K.Výsledky zasadnutia komisie by mala prerokovať aj Súdna rada na svojom pondelkovom zasadnutí.Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Z údajnej komunikácie medzi Marianom K. a bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou, ktorú opísal Denník N, vyplýva, že mali spoločne ovplyvňovať sudcov, ktorí rozhodovali v kauzách zmeniek TV Markíza, kým boli iba civilným sporom. Civilné konanie o zmenkách bolo prerušené po tom, ako boli Marian K. a Pavol R. obžalovaní z ich falšovania a marenia spravodlivosti.