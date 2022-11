Sudkyňu stíhajú za údajne nevhodné vyjadrenia, zástupkyňu ministerstva označila za „vychrtlinu“

Označila ju za "vychrtlinu"

Konanie je vykonštruované

25.11.2022 (Webnoviny.sk) - Sudkyňa Okresného súdu Bratislava II Eva B. čelí disciplinárnemu stíhaniu za údajne nevhodné vyjadrenia v telefonickom rozhovore. V piatok v tejto záležitosti začalo pojednávanie na Najvyššom správnom súde SR Podľa disciplinárneho návrhu exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej sudkyňa v júni 2021 po skončení pojednávania nahlas telefonovala s osobou označovanou ako Dalibor alebo Daliborko, pričom konverzáciu bolo počuť z pojednávacej miestnosti na chodbu.V rozhovore mimo iného uviedla, že ona ani účastníci súdnych konaní „nebudú mať na papuli rúška" a sťažovala sa, že jej v tejto súvislosti poslali z Ministerstva spravodlivosti SR kontrolu. Taktiež označila zástupkyňu ministerstva spravodlivosti, ktorá bola prítomná na súde za účelom kontroly, za „vychrtlinu".Na dnešnom pojednávaní Eva B. k veci uviedla, že celé konanie je vykonštruované a zasahuje do nezávislosti súdnej moci. Poukázala tiež na to, že predstaviteľka ministerstva si jej telefonický rozhovor neoprávnene nahrala. Dnes na pojednávanie sudkyňu prišiel podporiť aj bývalý šéf Najvyššieho súdu SR a exminister spravodlivosti Štefan Harabin. Disciplinárny senát NSS SR v utorok 22. novembra uznal zvolenského sudcu Dalibora Miľana pre odmietanie protipandemických opatrení za vinného z pokračovacieho závažného disciplinárneho previnenia. Za to mu uložil sankciu vo forme zrážky z platu vo výške 60 percent na dobu jedného roku.