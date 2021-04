Súdna rada bola pri výbere sudcov na Najvyšší správny súd SR zodpovedná, tvrdí Kolíková

Šancu dostali aj mladší uchádzači

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR bola pri výbere sudcov na Najvyšší správny súd SR (NSS SR) zodpovedná. Uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že úspešná bola približne tretina uchádzačov, ktorí prejavili záujem o túto funkciu.V prvom kole výberového konania na sudcov NSS SR uspeli deviati uchádzači z 30. Kandidáti postúpili do druhej časti výberového konania, ktorým je overenie ich sudcovskej spôsobilosti.„Myslím si, že je to slušné percento a myslím, že aj to ukazuje, že ten projekt by mal byť úspešný,“ pokračovala ministerka, ktorá nechcela hodnotiť, či je deväť úspešných uchádzačov na prvé výberové konanie dosť, alebo málo. Celkovo je na NSS SR potrebné obsadiť 29 voľných miest sudcov.Kolíková zároveň poďakovala predsedovi súdnej rady Jánovi Mazákovi a členom rady.„Z toho, čo viem a čo som si odsledovala, tak tomu naozaj venovali veľa svojho času, energie a veľmi hĺbkovo išli po podstate, čo je dôležité pri výbere sudcu, sudkyne Najvyššieho správneho súdu,“ doplnila. Ministerka ocenila aj to, že na NSS SR prijali aj mladších uchádzačov.„Zároveň si myslím, že je dobré, že súdna rada má odvahu aj spomedzi uchádzačov z Najvyššieho súdu SR urobiť rozhodnutie, ktoré nemusí byť príjemné, ale javí sa mi ako správne pri výbere tých, ktorí idú na Najvyšší správny súd,“ uzavrela Kolíková.Spomedzi sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu SR neuspela iba uchádzačka Viera Nevedelová.Ako vysvetlil Mazák, pravdepodobne nepresvedčila súdnu radu o svojom morálnom štandarde, a to so zreteľom na obdobie, keď bol v justícii na vedúcich postoch Štefan Harabin