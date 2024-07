Súdna rada bude opätovne vyberať kandidátov na sudcu EĽSP, vláda predošlých odmietla

1.7.2024 (SITA.sk) - Súdna rada SR bude opätovne voliť kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva . Ako rada informovala na svojej internetovej stránke, dôvodom je rozhodnutie vlády odmietnuť trojicu pôvodne zvolených kandidátov.Tými boli doterajší ad hoc sudca daného súdu Ondrej Laciak , žilinská sudkyňa Marcela Dolníková Žabková a právnik a bývalý politik Radoslav Procházka . Oprávnení navrhovatelia majú teraz možnosť navrhnúť kandidátov do 30. augusta. Samotná voľba sa následne uskutoční 18. septembra.„Nie je to príjemné, ale treba rešpektovať proces, kde na počiatku je súdna rada, ktorá volí kandidátov a posúva to vláde. Vláda nie je iba ,poštáromʻ, každý máme určitú mieru zodpovednosti v tomto procese," uviedla na margo rozhodnutia vlády šéfka súdnej rady Marcela Kosová Doplnila, že pokiaľ vláda SR dospeje k názoru, že kandidátov nie je možné schváliť, súdna rada to môže len rešpektovať a vyhlásiť novú voľbu.Podmienkami pre kandidátov sú napríklad právnické vzdelanie na magisterskej úrovni, prax aspoň päť rokov, bezúhonnosť alebo čistý morálny kredit.