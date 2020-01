Súdna rada bude voliť novú šéfku najvyššieho súdu, rozhodne aj o Maruniakovej a Cvikovej

Sudkyne čaká verejná prezentácia

Maruniaková rozhodla v prospech Kočnera

26.1.2020 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR zasadne v priebehu dvoch pracovných dní dvakrát. Najskôr bude v pondelok 27. januára voliť novú šéfku Najvyššieho súdu SR a následne v utorok 28. januára rozhodovať aj o návrhu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most - Híd) na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudkyniam Zuzane Maruniakovej a Denise Cvikovej.V hre o predsedníčku stoličku najvyššieho súdu sú dve kandidátky, okrem niekdajšej šéfky súdu Jany Bajánkovej sa uchádza o post aj sudkyňa Soňa Mesiarkinová. Súdna rada bude v prípade voľby premiérovo hlasovať verejne, pričom na úspech je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov rady, teda minimálne desať.Obe kandidátky sa už uchádzali o tento post na jeseň minulého roka, no v hlasovaní rady napokon chýbal Mesiarkinovej ku zvoleniu jeden hlas. Rada bude vyberať novú predsedníčku po tretíkrát na verejnom zasadnutí, ktoré je naplánované na 27. januára o 13:00 hodine.Sudkyne čaká pred hlasovaním ešte verejná prezentácia ich vízie vedenia súdu. Prihlásiť kandidátov na post predsedu najvyššieho súdu mohli člen súdnej rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov najvyššieho súdu, sudca najvyššieho súdu a minister spravodlivosti. Šéfom najvyššieho súdu môže byť len jeho vlastný sudca. Úspešného kandidáta následne posunie rada prezidentke Zuzane Čaputovej.Okrem voľby predsedníčky súdu sa bude súdna rada zaoberať aj podozreniami, ktoré ukázala komunikácia Mariana Kočnera cez aplikáciu Threema. Informácie poskytne členom aj osobitná komisia rady, ktorá prípady preveruje. Na záver utorňajšieho zasadnutia je naplánované aj hlasovanie o návrhu ministra spravodlivosti Gála. Šéf rezortu navrhol dočasne pozastaviť výkon funkcie sudkyni Zuzane Maruniakovej a aj Denise Cvikovej.Maruniaková rozhodovala v civilnom procese o jednej z miliónových zmeniek televízie Markíza a dala za pravdu práve Marianovi Kočnerovi. Cviková podľa zverejnenej komunikácie na celý proces právne dohliadala a bola aj v pojednávacej miestnosti pri vynesení rozsudku. Verdikt pritom padol na Okresnom súde Bratislava V, Cviková pôsobila na Okresnom súde Bratislava I. Spomínané sudkyne navyše prešli výberovým konaním v čase, keď na ministerstve pôsobila ako štátna tajomníčka Monika Jankovská. Niekdajšia nominantka strany Smer-SD si údajne vymenila s Marianom Kočnerom tisíce správ. Jankovská to však naďalej popiera.Návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie môže podať minister spravodlivosti, predseda súdnej rady alebo predseda Najvyššieho súdu SR. Konečné slovo má súdna rada, ktorá hlasuje o dočasnom pozastavení funkcie sudcu.