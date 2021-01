Súdna rada bude zhromažďovať údaje o majetkových priznaniach sudcov, zriadila prvé kontrolné komisie

Zriadenie trojčlenných kontrolných komisií

Nová ústavná kompetencia súdnej rady

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Kancelária Súdnej rady SR predbežne prijíma piatich zamestnancov do novovzniknutej sekcie vyhľadávania informácií. Tá sa bude venovať zhromažďovaniu údajov o objektívnosti priznaných majetkových pomerov u sudcov, uchádzačov o funkciu sudcu a ďalších funkcionárov súdov.Ide o špecialistov na ekonomické veci a finančné preverovanie s dlhoročnými skúsenosťami. Rada zároveň pripravuje vnútorný predpis, ktorý upravuje postupy tejto pracovnej činnosti. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR. Súdna rada na svojom prvom tohoročnom zasadnutí v piatok 15. januára zriadila prvé trojčlenné kontrolné komisie z členov súdnej rady. Venovať sa budú úplnosti majetkových priznaní sudcov a budú vykonávať dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u sudcu týkajúcich sa obchodných, majetkových alebo finančných vzťahov s osobami z prostredia organizovaného zločinu.Najbližšia úloha kontrolných komisií je venovať sa majetkovým pomerom uchádzačov o funkciu sudcov a otázke, či mali alebo majú vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu.„Ak sudca hodnoverným spôsobom nepreukáže statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku, kontrolná komisia navrhne Súdnej rade, aby prijala stanovisko o nespôsobilosti sudcu hodnoverným spôsobom preukázať statočnosť pôvodu majetkového prírastku alebo statočnosť pôvodu samotného majetku. Súdna rada síce nie je viazaná takým návrhom, ale zásadne z neho bude vychádzať pri odporúčaní podať návrh na disciplinárne konanie,“ vysvetlil Bubla.Od začiatku roka má súdna rada novú ústavnú kompetenciu, a to konať vo veciach majetkových pomerov sudcu. Preverovanie sudcovskej spôsobilosti, vrátane majetkových pomerov, môže vyústiť do disciplinárneho konania.To má po novom viesť Najvyšší správny súd , ktorý môže sudcu dokonca odvolať z funkcie. Tieto zmeny presadila v ústavnom zákone v oblasti justície ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).Preverovať majetkové pomery sudcu a prijímať stanoviská k sudcovskej spôsobilosti bude môcť rada na základe vlastného konania a preverovania ňou zaobstaraných alebo od štátnych orgánov vyžiadaných podkladov a vyjadrenia dotknutej osoby.