Súdna rada by sa mohla poponáhľať s voľbou šéfa najvyššieho súdu, myslí si jeho dočasný predseda

Rozvrh práce pre sudcov sa zmenil

Neodkladné úlohy

3.4.2020 - Dočasný šéf Najvyššieho súdu SR Peter Szabo dúfa, že Súdna rada SR sa s voľbou jeho nástupcu poponáhľa. Zo svojej pozície zástupcu predsedu môže totiž vykonávať len neodkladné úlohy. Uviedol to v odpovediach na otázky agentúry SITA, ktorú zaujímala aj aktuálna situácia na súde po odchode jeho viacerých kolegov.V tejto súvislosti sa totiž menil aj celkový rozvrh práce sudcov, a to tak, aby bol zabezpečený chod inštitúcie. Szabo na poste nahradil Jarmilu U., ktorá tento týždeň odišla na predčasný dôchodok. Najvyšší súd mal naposledy riadne zvoleného šéfa na jeseň minulého roka, keď ho viedla Daniela Švecová.Voľba nového predsedu však nemusí byť jednoduchá, pretože súdna rada má momentálne oficiálne 12 členov z 18 a svoj odchod z nej, pravdepodobne, zvažujú aj ďalší ľudia. Proces voľby sa opakoval trikrát neúspešne, štvrtý pokus musela rada práve zo spomínaných dôvodov odložiť. Nový termín nateraz známy nie je.„Považujem za mimoriadne dôležité, aby súdna rada v čo najkratšom možnom čase zvolila na post predsedu Najvyššieho súdu SR morálne a odborne zdatného sudcu, ktorý aj svojou autoritou prispeje k tomu, že sa postupne obnoví, respektíve vybuduje dôvera ako aj dobrá povesť tejto inštitúcie,“ uviedol Szabo.Jeho predchodkyňa Jarmila U. odišla zo súdu po tom, ako ju 11. marca obvinila polícia. Bola totiž v skupine sudcov a sudkýň, na ktorých poukázal vo svojej výpovedi sudca Vladimír Sklenka z Okresného súdu Bratislava I. Ten sa okrem iného, podľa medializovaných informácií, sám priznal k braniu rôznych úplatkov.Szabovu predchodkyňu však nasledovalo ďalších päť sudcov, ktorým skončila funkcia koncom marca tohto roka. Dočasný šéf tak musel riešiť aj personálnu situáciu.„Čo sa týka krokov, ktoré je na najvyššom súde aktuálne potrebné riešiť, z mojej pozície zastupujúceho predsedu môžem v zmysle zákona vykonávať len neodkladné úlohy. Spoločnými silami spolu s kolegami však musíme preklenúť obdobie, ktoré aj po odchode viacerých sudcov do dôchodku nebude jednoduché. Riadne fungovanie Najvyššieho súdu SR je aktuálne zabezpečené zmenou rozvrhu práce, ktorú som podpísal v stredu (1. apríla, pozn. SITA),“ dodal Szabo.Ustanoveniu dočasného predsedu predchádzala zmena zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Najvyšší súd totiž nemal v rokovacom poriadku vyriešenú situáciu, ktorá nastane, keď bude bez predsedu aj podpredsedu.Szabo je vekovo najstarší sudca a pôsobí na trestnoprávnom kolégiu. Kedy zvolí súdna rada jeho nástupcu, nie je v súčasnosti zrejmé. Pri poslednej voľbe prejavili o tento post záujem dvaja sudcovia, a to Ivan Rumana a Ján Šikuta. Šéfom súdu sa môže stať iba jeho vlastný sudca, kandidovať tak môžu iba tí z Najvyššieho súdu SR.