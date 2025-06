Súdna rada chce vymôcť od Mazáka tisíce eur, podľa Kosovej ich minul na súkromné lety

Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady SR odvolali v apríli 2024, pričom následne v máji prišiel aj o kreslo v rade samotnej. V máji 2024 bola zároveň za šéfku rady zvolená Kosová. Mazák ešte koncom roka 2023 v rozhovore pre agentúru SITA skonštatoval, že vtedajší nástup troch nových členov Súdnej rady SR nominovaných vládou, z ktorých dvaja ešte pred prvým zasadnutím podpísali návrh na jeho odvolanie, signalizuje snahu politicky ovládnuť súdnu radu.



"Ak sa to podarí, tak budeme zvedaví na to, či súdna rada zostane naďalej neutrálna ako doteraz, alebo sa bude mlčky či súhlasne prizerať na útoky voči konkrétnym sudcom,...prípadne sa k nim pridá," povedal Mazák.





20.6.2025 (SITA.sk) - Kancelária Súdnej rady SR podniká príslušné právne kroky, aby vymohla sumu 15 000 eur, ktorá bola v minulosti vynaložená na súkromné lety bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka . Pre agentúru SITA to uviedla súčasná predsedníčka rady Marcela Kosová Tá ešte na jeseň minulého roku informovala, že identifikovala viacero pochybení u svojho predchodcu vo funkcii. Spomínala napríklad "vytvorenie a expedovanie uznesení, ktoré neboli prijaté súdnou radou, respektíve o nich súdna rada nikdy nehlasovala, zastavenie preverovania majetkových pomerov u kandidátky na predsedníčku súdu v rozpore so zákonom, porušenie rokovacieho poriadku kontrolných komisií rady, ale aj preplácanie leteniek za súkromné lety do Luxemburgu, Košíc a späť"."Uznesenia, ktoré Ján Mazák vytvoril a o ktorých súdna rada nikdy nehlasovala, nemohli byť zrušené. Nedá sa totiž zrušiť niečo, čo nikdy neexistovalo. Právny stav, ktorí navodili, sme zosúladili s platnou právnou úpravou," povedala Kosová.Ako ďalej uviedla, prácu kontrolných komisií rada zladila s Rokovacím poriadkom kontrolných komisií a so zákonom. "Súdna rada napravila aj protiprávny stav navodený Jánom Mazákom v jeho "Poradcovi podaní" a ako kolektívny orgán schválila "Usmernenie pre podania fyzických osôb a právnických osôb", ktoré korešponduje so zákonnou úpravou," doplnila Kosová.