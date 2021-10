Súdna rada nesúhlasí s návrhom zákona o zriadení správnych súdov, žiada jeho stiahnutie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.10.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR nesúhlasí s návrhom zákona o zriadení správnych súdov a žiada jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Členovia rady to schválili ako zásadnú pripomienku k návrhu zákona, za ktorú hlasovalo 10 členov rady a päť sa zdržalo. Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o zriadení správnych súdov. Prvostupňové správne súdy by mali sídliť v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Ide o súčasť reformy súdnej mapy.