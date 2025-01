Súdna rada odsúdila výrok Harabina o vyzliekaní sudcov z talára, týkal sa rozhodnutia v spore so spoločnosťou Eset

15.1.2025 (SITA.sk) - Súdna rada SR na svojom stredajšom zasadnutí jednomyseľne odsúdila mediálne útoky bývalého sudcu Štefana Harabina na adresu sudcov Krajského súdu v Bratislave . Ako rada pripomenula na svojej internetovej stránke, bývalý predseda Najvyššieho súdu SR, bývalý predseda súdnej rady, bývalý minister spravodlivosti a bývalý kandidát na prezidenta sa na adresu sudcov Krajského súdu v Bratislave, ktorí rozhodovali v konaní, ktorého je Harabin jednou zo strán sporu, vyjadril, že ide o zneužitie právomoci zo strany týchto sudcov a ešte budú zvlečení z talára. Výrok sa týkal rozhodnutia v spore Harabina so spoločnosťou Eset Bod týkajúci sa výrokov Harabina bol do programu zasadnutia rady zaradený na základe návrhu šiestich členov rady. "Sme si vedomí, že pôsobnosť Súdnej rady SR by v takýchto veciach mala byť uplatňovaná len ako najkrajnejší možný prostriedok nápravy, keďže tu vidíme priestor predovšetkým pre sudcovské rady daných súdov. Medzi takéto prípady patrí aj situácia, keď je pôvodcom útokov na súdy a sudcov osoba verejného záujmu, ktorej verejné vyjadrenia pre masovokomunikačné prostriedky majú omnoho vyššiu spôsobilosť spochybniť dôveru verejnosti v súdnu moc, než je tomu v prípadoch útokov na súdy zo strany iných účastníkov súdneho konania, ktoré buď nemajú vôbec žiadnu, alebo len minimálnu odozvu v mediálnom priestore. Súdna rada nemôže akceptovať, že sa urážlivé vyjadrenia osôb verejného záujmu, ktoré spochybňujú súdnu moc a urážajú konkrétnych sudcov, stávajú v mediálnom priestore bežným javom," uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová Doplnila, že každý útok na konkrétneho sudcu ako predstaviteľa jednej z troch mocí v štáte je podľa členov súdnej rady útokom na celú justíciu a veľmi nebezpečným javom, ktorý je spôsobilý vážne ohroziť nezávislosť justície.Krajský súd v Bratislave ešte v decembri 2024 potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava II , ktorý vyhovel žalobe spoločnosti Eset v spore s bývalým sudcom a politikom Štefanom Harabinom. Podľa právoplatného súdneho rozhodnutia sa Harabin musí spoločnosti ospravedlniť za svoje klamlivé tvrdenia, ktoré neoprávnene zasiahli do jej dobrej povesti.Žalobu vo veci ochrany svojej dobrej povesti podala spoločnosť ešte v máji 2019 po zverejnení Harabinových tvrdení, ktoré považovala za vymyslené a nepravdivé. Harabin totiž počas prezidentskej kampane v roku 2019 tvrdil, že Eset ovplyvňuje voľby na Slovensku a spolupracuje s americkou CIA.