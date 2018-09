Súdna rada prijala dokument, ktorý upravuje vzťahy sudcov a advokátov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Pre správne fungovanie justície je nevyhnutné, aby boli sudcovia a advokáti pri výkone svojich povinností vzájomne nezávislí a aby ich vzťahy boli predovšetkým profesionálne, vecné a neosobné. Rozhodla o tom Súdna rada na svojom pondelkovom (24. 9.) zasadnutí, kde prijala výklad Zásad sudcovskej etiky. Informovala o tom hovorkyňa kancelárie Súdnej rady Veronika Müller.Dokument sa dotýka princípov nezávislosti, nestrannosti a morálnej integrity, pričom sa orientuje na primeranosť vzťahu medzi sudcami a inými právnickými profesiami.uviedla hovorkyňa s tým, že sudcom nemožno uprieť právo zúčastňovať sa spoločenských podujatí a stretávať sa s priateľmi či známymi, ktorí sú právnikmi.Za neprijateľné považuje Súdna rada podľa Müller len niektoré situácie. Sudca a advokát by sa napríklad mali v súkromnom rozhovore vyhnúť prejednávaným súdnym konaniam, v ktorých advokát zastupuje niektorého z účastníkov. Nový výklad sudcovskej etiky hovorí podľa nej aj o prijímaní nedôveryhodných výhod zo strany sudcov, pričom by sa mal sudca vyhýbať aj spoločným aktivitám, ktoré by mohli spôsobiť jeho závislosť či vydierateľnosť.doplnila hovorkyňa. V opačnom prípade sa podľa nej sudca vystavuje riziku straty dôvery verejnosti v nezávislosť a nestrannosť seba aj justície ako celku.Súdna rada tiež skonštatovala, že jej neprináleží kompetencia posudzovať správanie konkrétneho sudcu v súvislosti s podaním návrhu na začatie disciplinárneho konania.Výklad Zásad sudcovskej etiky prijala Súdna rada na základe podnetu exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktorý podala v súvislosti s kauzou predsedu Krajského súdu Bratislava Ľuboša Sádovského.