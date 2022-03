Súdna rada ruší výjazdové rokovania pre problémy s pokrytím nákladov, dôvodom je podľa Mazáka ruská agresia

Zámery zmenila ruská agresia

Náklady na prevádzku budú narastať

13.3.2022 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR nie je schopná pokryť niektoré svoje náklady na prevádzku. Informovalo o tom vedenie rady svojich členov v liste, ktorý zverejnili na svojej internetovej stránke.Súdna rada musí pre zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu vo svete rušiť plánované výjazdové zasadnutia a jej členovia sa budú stretávať online.Vedenie Súdnej rady Slovenskej republiky sa pôvodne rozhodlo pravidelne organizovať výjazdové zasadnutia, zamerané na užšiu spoluprácu medzi súdnou radou a sudcami Slovenskej republiky.Ako však v liste vysvetlil predseda súdnej rady Ján Mazák a podpredseda súdnej rady Miloš Kolek , zámery zmenila agresia Ruskej federácie voči Ukrajine.Doplnili, že ťažké ekonomické sankcie namierené voči Rusku priamo zasahujú aj do schopnosti štátu financovať chod ústavných a iných štátnych orgánov. Navyše náklady na prevádzku Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky budú s veľkou pravdepodobnosťou významne narastať a výjazdové zasadnutia boli schopní financovať výlučne za nezmenených finančných podmienok.„Nepočítali sme so zvýšenými nákladmi a už vôbec nie s takým dramatickým navýšením výdavkov, ktoré nie sme schopní pokryť zo schváleného rozpočtu. Z týchto dôvodov musíme dočasne pozastaviť organizovanie výjazdových zasadnutí,“ uviedli. Okrem toho oznámili, že pravidelné pracovné stretnutia by mali pri prezenčnej forme, zvýšené výdavky a budú sa preto konať dištančnou formou.