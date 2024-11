Súdna reforma priniesla špecializáciu sudcov a skrátenie konaní, Kolíková vyzýva Suska k jej dokončeniu (video)

Súdne konania sa nepredlžujú

Justícia vykročila správnym smerom

Chaos po zavedení súdnej mapy

13.11.2024 (SITA.sk) - Súdna reforma nepriniesla chaos, naopak priniesla špecializáciu sudcov a skrátenie konaní. Vyhlásila to exministerka spravodlivosti SaS ) na stredajšej tlačovej besede. Poslankyňa odmieta tvrdenia o tom, že by súdna reforma priniesla prieťahy v konaniach . Podľa dát je opak pravdou, a preto vyzvala ministra spravodlivosti Smer-SD ) aby v reforme aj naďalej pokračoval."Vyzývam ministra spravodlivosti, aby dotiahol reformy, a ľudí pravdivo informoval o tom, ako na tom justícia je. Je to jediná cesta, ako sa justícia pohne vpred. Vďaka mojej snahe sa podarilo nastaviť Plán obnovy pre justíciu a vyše 200 miliónov eur ide na zlepšenie podmienok v justícii, a to sú dôstojné budovy súdov a tiež na informatizáciu justície. Na toto všetko má minister peniaze, stačí, aby robil veci," povedala Kolíková a upozornila, že rezort spravodlivosti má v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ veľa peňazí z rozpočtu."Na to, aby na tom bola justícia lepšie, musí prejsť zásadnými reformami. Sú začaté a treba ich dokončiť," vyhlásila Kolíková a podotkla, že počet sudcov na Slovensku je v porovnaní s ostatnými krajinami nadpriemerný. Cestou k zlepšeniu tak podľa nej nie je navyšovanie ich počtu.Ako uviedla Kolíková Susko zrušil analytický útvar rezortu, a tak zavádza verejnosť o výsledkoch reformy. "Bez dát sa nedá vyhodnotiť nič, čo sa v justícii deje. Nie dojmy a pocity, ale dáta nám ukazujú, ako sa nám darí v súdnych konaniach," povedala Kolíková a ukázala štatistiky, ktoré potvrdzujú, že sa súdne konania nepredlžujú. Naopak, poukázala na klesajúci trend osobitne pri rodinnoprávnych sporoch."Súdy dokážu vybavovať nielen veci, ktoré im prichádzajú na stôl, ale aj staršie veci. Len včasná spravodlivosť je skutočná spravodlivosť. Justícia svojou reformou vykročila správnym smerom," dodala Kolíková.Ako ďalej priblížila, výsledkom reformy je špecializácia sudcov, pričom viac ako 90 percent sudcov na Slovensku je špecializovaných. Podľa jej slov bude výsledkom reformy aj lepšie ohodnotenie pracovníkov v justícii. Podľa exministerky je dôležité, aby sa reforma dôsledne dotiahla do konca."Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by reforma priniesla prieťahy v konaniach. Naopak, štatistiky podľa nej ukazujú trend zrýchľovania konaní," uzavrela Kolíková.Poslankyňa Zuzana Plevíková (Smer-SD) na sociálnej sieti Kolíkovú skritizovala, že pri reforme súdnej mapy odignorovala hlasy odborníkov a tých, ktorých sa zmeny mali najviac dotknúť."Sami sudcovia upozorňujú na chaos v praxi po zavedení súdnej mapy. Na nedávnom zhromaždení Združenia sudcov Slovenska zazneli výhrady, že reforma nepriniesla žiadne pozitívum. Namiesto toho podľa nich na súdoch zavládol chaos, prieťahy v konaniach, predlžovanie súdnych procesov," uviedla Plevíková s tým, že špecializácia sudcov je nesystémová a spôsobuje, že účastníci musia cestovať desiatky kilometrov do iného mesta, a to aj napriek tomu, že majú súdy v blízkosti domova. Podľa poslankyne to vytvára zbytočnú záťaž pre občanov aj justičných pracovníkov."Keď sme viackrát dávali do pozornosti tieto vzniknuté problémy, ktoré sme aj predvídali, ihneď nás bývalá ministerka označila za klamárov a ohradzovala sa, že to nie je pravda. Teraz pre istotu nerozumie ani sudcom a vyhovára sa na to, že dáta ukazovali niečo iné," dodala poslankyňa a upozornila, že každodenná prax ukazuje, že reforma bola zavedená rýchlo, neprofesionálne a bez ohľadu na potreby súdov.