Súdnej rade by pomohla nová zákonná úprava, v dobe legislatívneho chaosu je to však ťažká úloha, vraví jej predseda Mazák

26.12.2022 (Webnoviny.sk) - Efektívnejšiemu fungovaniu Súdnej rady SR by pomohla nová zákonná úprava, v súčasnej neľahkej dobe vynikajúcej aj legislatívnym chaosom, je to takmer nezvládnuteľná úloha. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák Mazák pripomenul, že súdna rada sa po posledných novelách zákona definujúceho jej pôsobenie v decembri 2020 stala silným a kompetentným hráčom v súdnictve.„Iba súdna rada rozhoduje, kto sa dostane do talára, kto má sudcovskú spôsobilosť, kto podáva riadne majetkové priznanie, má majetok zo (ne)statočných zdrojov, kto môže byť preložený na súd vyššieho stupňa, kto bude predsedom a podpredsedom najvyšších súdov, či sudca bude stíhaný za ohýbanie práva, a tak by som mohol menovať ďalej,” uviedol Mazák.Doplnil, že pri výkone týchto „spevnených“ kompetencií nezriedka dochádza ku problémom pri ich výklade a používaní. „Zavše narážame na medzery, ktoré skúšame preklenúť vhodným spôsobom, ale nie vždy sa to darí,” dodal šéf súdnej rady.Mazák ešte v lete 2022 v rámci osláv 20. výročia Súdnej rady SR pripomenul, že zákon o súdnej rade bol za svojej existencie novelizovaný už 29-krát, pričom tento počet dokazuje „legislatívnu neistotu pri hľadaní viacerých odpovedí”.