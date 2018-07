Súdny dvor EÚ: Osoby vydávané do Poľska musia mať spravodlivý proces

Ilustračná snímka. Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Luxemburg 25. júla (TASR) - Členské štáty EÚ môžu vydávať podozrivé osoby do Poľska napriek obavám týkajúcim sa dodržiavania zásad právneho štátu. Musia však dospieť k záveru, že daná osoba bude mať v Poľsku zaručený spravodlivý proces, rozhodol v stredu Súdny dvor EÚ (ECJ) so sídlom v Luxemburgu.Verdikt sa týka prípadu Poliaka žijúceho v Írsku, ktorý je stíhaný pre obchod s drogami. Poľsko na neho vydalo európsky zatykač, ktorý je pre krajiny EÚ záväzný, informovala agentúra DPA.Muža v Írsku zatkli už v roku 2017. Proti hroziacemu vydaniu do Poľska sa však bránil tým, že by sa vo vlasti nemusel dočkať spravodlivého procesu. Argumentoval kontroverznou reformou justície presadzovanou súčasnou poľskou vládou, pre ktorú sa Varšava dostala do sporu s Európskou komisiou.Sudcovia ECJ dospeli k záveru, že členské štáty EÚ musia odmietnuť vykonať európsky zatýkací rozkaz, ak by existovala reálna obava, že by mohlo byť porušené právo vydávanej osoby na spravodlivý proces.Podľa tribunálu so sídlom v Luxemburgu by sa v procese rozhodovania o takýchto prípadoch malo akofaktor brať hodnotenie EK týkajúce sa stavu právneho štátu v Poľsku.O tom, či bude poľský občan žijúci v Írsku napokon vydaný do Poľska, musia ešte rozhodnúť írske súdy.Európska komisia začiatkom júla tohto roku oznámila, že začala právne konanie voči Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy. Do Varšavy zaslala oficiálne oznámenie v súvislosti s novým poľským zákonom o najvyššom súde. Poľská reforma súdnictva totiž podľa EK narúša zásadu nezávislosti súdov a neodvolateľnosti sudcov, čo však Varšava odmieta.