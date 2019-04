Súdny dvor EÚ rozhodol, že CETA je v súlade s právom Európskej únie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. apríla (TASR) - Súdny dvor EÚ rozhodol, že obchodná a investičná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) je v súlade s legislatívou Európskej únie. Belgické médiá v utorok upozornili, že po dva a pol roku blokády zo strany Valónska, frankofónnej časti Belgicka, súdna inštitúcia z Luxemburgu skonštatovala, že CETA je v plnom súlade s únijnou legislatívou.Regionálna vláda Valónska v roku 2016 zablokovala podpísanie hospodárskej a obchodnej zmluvy EÚ - Kanada tým, že odmietla udeliť spolkovému ministrovi zahraničných vecí Didierovi Reyndersovi plné právomoci na jej podpísanie. Za týmto rozhodnutím stál valónsky premiér Paul Magnette. To viedlo k odloženiu summitu EÚ - Kanada a k politicko-diplomatickej kríze v Belgicku, čo sa podarilo vyriešiť prijatím dodatkových vyhlásení priložených k CETA adohodou, ktorá stanovila, že štát má pochybnosti o zlučiteľnosti CETA so zmluvami o fungovaní EÚ, a preto túto záležitosť preskúma Súdny dvor EÚ.Súdny dvor EÚ v utorok potvrdil súlad obchodnej dohody s Kanadou s legislatívou Únie. Nejde o prekvapivé rozhodnutie, lebo už v januári generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot dospel k rovnakým záverom. Sudcovia sa vo väčšine prípadov riadia jeho názorom.Otázka, ktorou sa luxemburské sudcovia museli najviac zaoberať, sa týkala najmä systému investičných súdov (ICS), čiže rozhodcovského systému na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom.Podpredseda federálnej vlády a šéf belgickej diplomacie Didier Reynders v práve pre médiá privítal správu z Luxemburgu. Podľa jeho slov stanovisko Súdneho dvora EÚ odmietlo zostávajúce právne obavy ohľadom CETA. Pripomenul, že federálny parlament túto dohodu ratifikoval v júli 2018 a dodal, že CETA od jej predbežného vykonávania ukázala presvedčivé výsledky. Belgicku v prvom roku platnosti dohody zvýšilo svoje vývozy do Kanady o viac ako 30 %. Európsky priemer nárastu exportov bol na úrovni 6 % a prospech z tohto trendu mal najmä farmaceutický a chemický priemysel, ale aj poľnohospodárstvo a zvýšil sa aj vývoz spotrebného priemyselného tovaru.uviedol Reynders. Podľa jeho slov Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) už uznala potrebu tejto reformy.(spravodajca TASR Jaromír Novak)