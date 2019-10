Súdny dvor EÚ vyšiel v ústrety poľským dlžníkom s hypotékami

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Luxemburg 3. októbra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok rozhodol v prospech poľských spotrebiteľov, ktorí uzavreli hypotéku vo švajčiarskych frankoch, aby mali možnosť požiadať poľské súdy o prevod svojich pôžičiek na miestnu menu zlotý (PLN).Súd konkrétne rozhodol, že v úverových zmluvách uzatvorených v Poľsku a indexovaných podľa cudzej meny nemožno neprijateľné podmienky týkajúce sa rozdielu výmenných kurzov nahradiť všeobecnými ustanoveniami poľského občianskeho práva.Tlačová agentúra Reuters v tejto súvislosti upozornila, že rozhodnutie súdnej inštancie z Luxemburgu zvýhodnilo veľký počet poľských spotrebiteľov so špecifickým typom hypotéky v cudzej mene a umožní spotrebiteľom požiadať miestne súdy, aby povolili konverziu ich hypotéky na poľskú menu.uviedol poľský minister financií Jerzy Kwiecinski.Poľské banky nervózne očakávali rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, lebo ide o krok, ktorý môže pre ne vyústiť do strát v prepočte do 20 miliárd USD (18,29 miliardy eur), čo predstavuje štvor- až päťročný zisk bankového sektora.Súdny dvor rozhodoval o prípade hypotéky manželov Kamila a Justyny Dziubakovcov z roku 2008, ktorá bola platená v poľských zlotých, no indexovaná na švajčiarsky frank. Štvrtkové rozhodnutie z Luxemburgu môže priniesť vlnu žalôb proti bankám pre protiprávne ustanovenia v hypotekárnych zmluvách v cudzej mene. Odhaduje sa, že počet žalôb by mohol dosiahnuť až 500.000, čo by znamenalo najväčšiu stratu pre poľský bankový sektor za posledných 30 rokov.Podľa Reuters približne 700.000 Poliakov, ktorí si vzali hypotéky v cudzích menách, najmä vo švajčiarskych frankoch, priťahujú nižšie úrokové sadzby v národnej mene. Potom ako švajčiarsky frank prudko stúpal voči zlotému, musia splácať oveľa väčšie splátky, ako očakávali.Hypotéky v zahraničnej mene boli po roku 2000 vďaka nízkym úrokovým sadzbám populárnou alternatívou k drahším úverom v poľskom zlotom. Keď investori po globálnej finančnej kríze spred 10 rokov presunuli záujem k švajčiarskemu franku, poľskí dlžníci zažili výrazné zvýšenie svojich mesačných splátok, ktorých celková hodnota neraz prekročila hodnotu kúpenej nehnuteľnosti.Spotrebitelia a viaceré nižšie súdy upozorňovali, že ustanovenia v zmluvách používané na prevod zlotého na frank boli protiprávne, keďže bankám umožňovali jednostranne určovať výmenný kurz pre výpočet mesačných splátok.Na konci júla 2019 bola hodnota nesplatených švajčiarskych hypoték niečo vyše 100 miliárd PLN, čo predstavuje zhruba 23 % všetkých hypoték v poľskom bankovom sektore.Rozhodnutie Súdneho dvora môže ovplyvniť aj akcie bánk na varšavskej burze.