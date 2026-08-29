Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. augusta 2026

Súdny proces po útoku na gymnáziu pokračuje. Obžalovaný Samuel zostáva vo väzbe


Tagy: Súdny proces Súdy Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi

Vo veci sú okrem pondelkového vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne na 29. a 30 septembra. Na pôde



Zdieľať
6a17f7c5403d6384620538 676x451 29.8.2026 (SITA.sk) - Vo veci sú okrem pondelkového vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne na 29. a 30 septembra.


Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v pondelok 31. augusta pokračuje súdny proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roka 2025.

Na programe pojednávania by malo byť aj prehrávanie telefonátov obžalovaného z väzby, keďže to ešte v júli navrhol prokurátor. Vo veci sú okrem pondelkového vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne na 29. a 30 septembra.

Obžaloba sa týka úkladnej vraždy


Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.

Podľa obžaloby Samuel S. potom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačka, vnímal toto rozhodnutie ako snahu vylúčiť ho zo školy.




Fotogaléria k článku:

















7 fotografií v galérii









Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť. Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy v tento deň priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom.

Útok prežila jedna zo študentiek


Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú Emu K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.




Fotogaléria k článku:

















7 fotografií v galérii









Samuel S., ktorý vinu v tomto prípade odmieta, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti. Obžalovaný v apríli požiadal o prepustenie z väzby, senát ŠTS mu však nevyhovel. Následne Samuel voči rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorú ale Najvyšší súd SR zamietol.


Zdroj: SITA.sk - Súdny proces po útoku na gymnáziu pokračuje. Obžalovaný Samuel zostáva vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Súdny proces Súdy Útok nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini na oslavách SNP: Odkaz povstania nás aj dnes zaväzuje brániť ľudskosť a odmietať extrémizmus – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Po rokoch sa Island vracia k otázke členstva v EÚ. Voliči rozhodnú o obnovení rokovaní

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 