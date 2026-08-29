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29. augusta 2026
Súdny proces po útoku na gymnáziu pokračuje. Obžalovaný Samuel zostáva vo väzbe
Vo veci sú okrem pondelkového vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne na 29. a 30 septembra. Na pôde
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29.8.2026 (SITA.sk) - Vo veci sú okrem pondelkového vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne na 29. a 30 septembra.
Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v pondelok 31. augusta pokračuje súdny proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roka 2025.
Na programe pojednávania by malo byť aj prehrávanie telefonátov obžalovaného z väzby, keďže to ešte v júli navrhol prokurátor. Vo veci sú okrem pondelkového vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne na 29. a 30 septembra.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.
Podľa obžaloby Samuel S. potom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačka, vnímal toto rozhodnutie ako snahu vylúčiť ho zo školy.
Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť. Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy v tento deň priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom.
Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú Emu K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.
Samuel S., ktorý vinu v tomto prípade odmieta, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti. Obžalovaný v apríli požiadal o prepustenie z väzby, senát ŠTS mu však nevyhovel. Následne Samuel voči rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorú ale Najvyšší súd SR zamietol.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces po útoku na gymnáziu pokračuje. Obžalovaný Samuel zostáva vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.
Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v pondelok 31. augusta pokračuje súdny proces so Samuelom S., ktorý je obžalovaný v prípade vražedného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok zo začiatku roka 2025.
Na programe pojednávania by malo byť aj prehrávanie telefonátov obžalovaného z väzby, keďže to ešte v júli navrhol prokurátor. Vo veci sú okrem pondelkového vytýčené ešte dva ďalšie termíny hlavného pojednávania, konkrétne na 29. a 30 septembra.
Obžaloba sa týka úkladnej vraždy
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal na ŠTS v januári tohto roku obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v časti dokonaný, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy.
Podľa obžaloby Samuel S. potom, čo bolo v decembri 2024 rozhodnuté, že bude mať individuálny študijný plán pre predchádzajúce vyhrážky smrťou viacerým spolužiačka, vnímal toto rozhodnutie ako snahu vylúčiť ho zo školy.
Preto nadobudol vnútorné presvedčenie, že je potrebné dievčatá zabiť. Neskôr, 16. januára 2025, mal na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi absolvovať komisionálne skúšky. Zo sebou si do školy v tento deň priniesol lovecký nôž, ktorým napadol zástupkyňu riaditeľa, 51-ročnú Máriu Semančíkovú, o ktorej si myslel, že ho ide vylúčiť. Tá viacerým bodným poraneniam podľahla. Následne Samuel S. napadol 18-ročnú študentku Alenu Čarnogurskú, ktorú rovnako zavraždil nožom.
Útok prežila jedna zo študentiek
Takisto zaútočil na ďalšiu študentku, vtedy 18-ročnú Barboru M., ktorá bránila spolužiačku Alenu. Barbora však útok prežila so stredne ťažkými zraneniami. Obžalovaný tiež plánoval zabiť maloletú Emu K., tá však v predmetný deň nebola v škole. Po skutku Samuel S. zo školy ušiel do lesa, neskôr ho chytila polícia.
Samuel S., ktorý vinu v tomto prípade odmieta, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom sú obavy, že by mohol utiecť alebo by pokračoval v trestnej činnosti. Obžalovaný v apríli požiadal o prepustenie z väzby, senát ŠTS mu však nevyhovel. Následne Samuel voči rozhodnutiu podal sťažnosť, ktorú ale Najvyšší súd SR zamietol.
Zdroj: SITA.sk - Súdny proces po útoku na gymnáziu pokračuje. Obžalovaný Samuel zostáva vo väzbe © SITA Všetky práva vyhradené.
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