Súdny proces v kauze vraždy Daniela Tupého bude onedlho pokračovať, na programe má byť výsluch svedkov

Okolnosti a následky útoku

Bodnutie na viacero miest

Doposiaľ nestotožnená osoba

18.5.2024 (SITA.sk) - Na pôde Mestského súdu Bratislava I má v pondelok 20. mája pokračovať hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005. Na programe pojednávania by mal byť výsluch svedkov. Na predošlé februárové pojednávanie predvolal sudca Roman Fitt siedmich svedkov, dostavili sa však len traja.V tejto súvislosti sudca uviedol, že svedkov, ktorí sa na pojednávanie nedostavili bez ospravedlnenia, dá na nasledujúce predviesť políciou. Vo veci čelí obžalobe z vraždy advokát Adam P.Z pohľadu obžaloby kľúčový svedok Vladimír M. pred súdom už v kauze vraždy študenta Tupého vypovedal v novembri minulého roku. V rámci svojej výpovede opísal okolnosti útoku, na následky ktorého Tupý zomrel. Pred súdom vypovedal v podstate v zhode so zisteniami orgánov činných v trestnom konaní.Priznal, že bol súčasťou partie, ktorá na bratislavskom Tyršovom nábreží v novembri 2005 napadla skupinu osôb, ktorej súčasťou bol aj Tupý. Potvrdil tiež, že v partii bol aj obžalovaný advokát Adam P. Svedok zároveň pripustil, že Tupého tiež niekoľkokrát udrel. Priznal, že sám nosil otvárací nôž, podľa vlastných slov ho však používal na údery.Podľa obžaloby Adam P. 4. novembra 2005 na Tyršovom nábreží v Bratislave spolu s ďalšími osobami napadol osemčlennú skupinu ľudí, v ktorej bol aj študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Daniel Tupý. Toho nožom viackrát bodol do ramena, stehna, hrudníka a chrbta, na následky čoho Tupý zomrel.Na skutku sa podľa obžaloby podieľala aj osoba, ktorá doteraz nebola stotožnená. Obžalovaný Adam P. pred súdom vyhlásil, že je nevinný. Ešte v decembri 2023 sudca Mestského súdu Bratislava I rozhodol o prepustení obžalovaného z väzby.V tejto súvislosti mu uložil rôzne obmedzenia vrátane monitoringu elektronickým zariadením. Krajský súd v Bratislave rozhodnutie o prepustení obžalovaného potvrdil v januári tohto roku.