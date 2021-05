Súdny systém na Slovensku je plne funkčný, Kolíková vidí v Ribárovom prepustení jasný dôkaz

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) vníma rozhodnutie Ústavného súdu SR (ÚS SR) , ktorý nariadil prepustiť z väzby stíhaného advokáta Martina R. za signál, že systém funguje. Povedala to v pondelok 17. mája pre médiá.„O väzbe rozhodujú súdy a je tu priestor aj na konanie pred ústavným súdom. Z tohto pohľadu systém zafungoval. Keď si pozrieme to odôvodnenie rozhodnutia ústavného súdu, tak vlastne tie závery z neho sú vo vládnom návrhu ministerstva spravodlivosti. My v ňom sprísňujeme dôvody, na základe ktorých súd rozhoduje o tom, či pôjde osoba do väzby,“ uviedla Kolíková.