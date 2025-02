Sudy na whisky. Aké je tajomstvo dubových sudov, v ktorých dozrieva írska whisky?

3.2.2025 (SITA.sk) -Americký biely dub (*Quercus alba*), známy svojou silou a schopnosťou dodať destilátu charakteristické aromatické tóny, sa často používa na výrobu sudov na whisky. Drevo je starostlivo vyberané a sušené, aby sa dosiahla optimálna kvalita pre výrobu sudov. Tento proces zahŕňa starostlivé sušenie dreva, ktoré pomáha čistiť a zjemňovať jeho vlastnosti, a následne proces spaľovania vnútorných povrchov suda, čo ovplyvňuje vlastnosti konečného produktu.Po výrobe sudov sa vyhladia a pripravia na nový nápoj. Whisky, predtým destilovaná a skladovaná v nádržiach, sa čerpá do sudov, kde sa začína proces dozrievania. Počas tejto doby dochádza k interakcii medzi destilátom a drevom, čo je kľúčom k rozvoju charakteru whisky.Tullamore D.E.W. je jednou z najznámejších írskych whisky, ktorá od svojho vzniku v roku 1829 prešla neustálym vývojom. Pôvodný liehovar, ktorý bol založený v meste Tullamore v srdci Írska, sa stal známym nielen svojou kvalitnou whisky, ale aj inovatívnymi prístupmi k destilácii. Skratka D.E.W. pochádza z mena jej zakladateľa Daniela E. Williamsa, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri tvorbe a rozvoji značky."V našom liehovare berieme sudy s príchuťou bourbonu a čerešne. Naše debnárstvo riadi kontrolu kvality dreva a opravy sudov, aby sme zabezpečili, že používame len tie najlepšie kúsky. Musíme si byť 100% istí, že naša whisky bude mať tie najlepšie podmienky na odpočinok a tiež chceme zabrániť úniku," hovorí Kevin Pigott, ambasádor a zamestnanec slávnej továrne na whisky v Tullamore.Tullamore D.E.W. je jedinečná v tom, že sa vyrába kombináciou trojitej destilácie, čo je tradičná írska metóda. Tento proces mu dodáva charakteristickú jemnosť a vyváženosť chutí. Pri zrení tejto whisky sa kladie veľký dôraz na výber kvalitných dubových sudov, ktoré ovplyvňujú výslednú chuť. Veľmi dôležitá je celková doba zrenia, teda odpočinku, ktorý nápoju doprajeme.Zaujímavosťou Tullamore D.E.W. je kombinácia rôznych druhov dreva. Okrem amerického bieleho duba, ktorý je dominantným materiálom na dodávanie vanilkových a karamelových tónov, sa na dozrievanie whisky používajú aj sudy po sherry, bourbone alebo dokonca rume. Tento komplexný proces zrenia prispieva k širokej škále chutí, ktoré sa spájajú v Tullamore D.E.W. a vytvárajú harmonický celok. "Dub je dokonalý druh dreva z mnohých dôvodov. Má optimálnu štruktúru s ohľadom na pórovitosť, takže kvapalina môže preniknúť do dreva, ale nevyteká na druhú stranu. Niektoré druhy dreva, napríklad gaštan, môžu byť príliš pórovité. To spôsobí veľa netesností a následný únik whisky, ktorý nikto nechce," dodal Kevin Pigott. "Dub je známy aj svojou pevnosťou a odolnosťou. Dodáva bohatú chuť ako vanilka. V niektorých jurisdikciách musí whisky dozrievať v dube. V Írsku existujú určité rozdiely medzi výrobcami a použitím druhov dreva. Prevažná väčšina výrobcov používa dub pre jeho vynikajúce vodotesné vlastnosti," uzatvára Ír.Americký biely dub je preferovaným druhom pre sudovú whisky kvôli svojmu výraznému profilu. Jeho výrastky majú husté zrná a obsahujú vyššie množstvo trieslovín ako iné druhy dubov. To prispieva k intenzívnejšiemu a bohatšiemu charakteru dozrievajúcej whisky. Tullamore D.E.W. nie je výnimkou. Aj v prípade tejto írskej whisky je americký biely dub zodpovedný za jej jemne sladkú, vanilkovú chuť, ktorá je prítomná na jazyku, ale nikdy nedominuje.Zrenie whisky v drevených sudoch je proces, ktorý môže trvať od niekoľkých rokov až po niekoľko desaťročí. V prípade Tullamore D.E.W. sa kladie dôraz na ideálny pomer času stráveného v sudoch a vplyv použitých sudov. Whisky tejto značky zreje v kombinovaných sudoch, ktoré dodávajú nápoju hĺbku a komplexnosť. V skladoch v Tullamore nájdete nápoj, ktorý má tri roky a pre väčších fajnšmekrov nechávajú aj dobu zrenia 12, 14 alebo dokonca 18 rokov.Je fascinujúce, ako každý druh suda ovplyvňuje konečnú chuť whisky. Napríklad sudy po bourbone dodávajú jemné tóny karamelu a vanilky, zatiaľ čo sudy po sherry prinášajú ovocné a korenisté nuanse. V prípade Tullamore D.E.W. sa používajú aj sudy po rume, ktoré prispievajú k exotickým sladkým tónom a hlbším, korenistým akcentom."V Írsku majú svoje vlastné debnárstvo iba tri spoločnosti. Sme šťastní a hrdí na to, že sme jedným z nich. Stať sa debnárom znamená mať životný štýl. Každý z nich potom musel absolvovať štvorročnú učňovskú prípravu a potom sa uchádzať o prácu. Samozrejme, dôležitá je aj prax," dodáva Kevin Pigott.Starnutie whisky v dubových sudoch je proces, ktorý nielenže dodáva destilátu jeho charakteristické vlastnosti, ale predstavuje aj kombináciu remeselného spracovania a vedy. Výber správneho druhu dubu a starostlivosť o sudy sú kľúčom k zabezpečeniu kvality. Tullamore D.E.W. je skvelým príkladom značky, ktorá majstrovsky využíva tradičné výrobné metódy a moderné prístupy k zreniu v dubových sudoch. Takže keď si nabudúce kúpite fľašu tejto írskej whisky, môžete si byť istí, že za každým pohárom je zložitý a fascinujúci proces, ktorý začína jednoduchým, ale dôležitým dubovým sudom.Informačný servis