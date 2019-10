Súdy v Moskve rozhodujú o žalobách firiem poškodených protestmi

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 3. októbra (TASR) - Moskovský súd v stredu rozhodol, že organizátori zhromaždenia za spravodlivé voľby, ktoré sa 27. júla konalo v centre Moskvy bez povolenia úradov, musia majiteľom arménskej reštaurácie na Tverskej ulici zaplatiť viac ako 241.000 rubľov (zhruba 3380 eur) za uniknutý zisk. Informoval o tom spravodajský server Novaja gazeta.Žalobu na organizátorov verejných zhromaždení podalo aj niekoľko rozpočtových organizácií mesta Moskva, ktoré od blízkych spolupracovníkov opozičného politika Alexeja Navaľného žiadajú finančnú kompenzáciu za straty, ktoré utrpeli v dôsledku pochodov a zhromaždení organizovaných počas leta na protest proti obmedzovaniu volebného práva.Žaloby podali moskovské metro, dopravný podnik (Mosgortrans) a mestská správa ciest, ale aj taxislužba a požičovňa áut.Správa ciest mesta Moskva vo svojej žalobe uviedla, že finančné straty utrpela tým, že orgánom činným v trestnom konaní poskytla 30 áut na blokovanie ciest a po akcii organizovanej opozíciou bola nútená vykonať dodatočné čistenie vozoviek.V žalobe sa tiež píše o poškodení zatrávnených plôch s rozlohou 1000 metrov štvorcových. Podľa žalobcu organizátori neprijali opatrenia, ktoré by boli účastníkom protestu zabránili poškodiť verejný priestor a majetok mesta.Spravodajský server Novaja gazeta napísal, že žalovaná strana počas predbežných pojednávaní poukázala, že obžaloba nie je schopná poskytnúť dôkazy o tom, že účastníci akcie sa pohybovali po trávnikoch a poškodzovali ich tak.Naopak, žalovaní politici predložili fotografie, ako na trávniku stojí kordón policajtov, pričom súčasne upozornili, že chôdza po trávniku v inkriminovanej časti Moskvy nie je zakázaná.V Moskve sa počas leta konala séria protestov, ktoré vyvolalo rozhodnutie mestskej volebnej komisie o zamietnutí registrácie nezávislých kandidátov a kritikov Kremľa do volieb do mestského zastupiteľstva.Najmasovejšie boli úradmi nepovolené zhromaždenia z 27. júla a 3. augusta, na ktorých bolo zaistených viac ako 2000 ľudí. Niekoľko z organizátorov bolo už medzičasom odsúdených za útok na verejného činiteľa alebo podnecovanie k násilným protestom.Súdne pojednávania i odvolacie konania sú v Rusku ostro sledované a sú terčom kritiky za vynesené tresty. Na internete je petícia za zastavenie stíhania osôb obvinených a vyšetrovaných v súvislosti s nepovolenými zhromaždeniami v Moskve. Doteraz ju podpísalo vyše 200.000 ľudí.