Súhlasili by ste s predčasnými voľbami? Pellegriniho poslanci spustia anketu a chcú prekonať OĽaNO

Z ankety sa môže stať návrh do parlamentu

Medzi možnosťami je aj referendum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2020 - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) spustí 17. novembra internetovú anketu, v ktorej sa bude ľudí pýtať, či súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady SR (NR SR).Ak sa na ich ankete zúčastní viac ľudí, ako hlasovalo v ankete hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pred voľbami, a zároveň bude väčšina za skrátenie volebného obdobia, Hlas predloží do parlamentu návrh na takéto skrátenie.Rozhodnúť by sa tak malo o predčasných voľbách. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal expremiér a líder Hlasu Peter Pellegrini.Dodal, že ak takýto návrh v parlamente nebude úspešný, strana poskytne všetky svoje kapacity na zbieranie podpisov v uliciach na vyhlásenie referenda.Pellegrini zároveň povedal, že jeho strana nebude ľudí vyzývať, aby sa zúčastnili na zhromaždeniach 17. novembra, lebo by tak porušovali zákaz zhromažďovania. Navrhol, aby ľudia symbolicky zapálili sviečku v okne „ako hlas slobody na pamiatku boja za demokraciu, ktorú nám táto vláda postupne berie“.