Suja sa buď ospravedlní Benčíkovi, alebo ho neminie pokuta. Priestor dostane na ďalšej schôdzi parlamentu

2.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Miroslav(Republika) sa má ospravedlniť na najbližšej riadnej schôdzi parlamentu za výrok, že poslanec Ján Benčík (klub SaS) môže za to, že na Ukrajine bol zavraždený človek. V prijatom uznesení to odporučil poslancovimandátový a imunitný výbor parlamentu.Ak sa neospravedlní, dostane pokutu do výšky 1 000 eur. Agentúre SITA to povedala predsedníčka mandátového a imunitného výboru Anna Andrejuvová (OĽaNO).Podľa nej sazúčastnil rokovania imunitného výboru, aby sa vyjadril k podnetu, ale rozprával, čo robí Benčík na sociálnych sieťach. Andrejuvová všakpovedala, že riešia jeho výrok.„Bolo to vecné, pokojné, nijaké emócie tam neboli,“ podotkla. Aknevyužije priestor na ospravedlnenie sa, výbor bude hlasovať o pokute.Mandátový a imunitný výbor tiež riešil podnet naza obliatie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) vodou. Výbor v tejto veci prerušil rokovanie.Mal navrhnúť parlamentu pokutu do 2 000 eur pre, ale nebola zhoda na konkrétnej sume. K tejto veci sa výbor vráti neskôr.Výbor začal riešiť podnet poslanca Jána Szőllősa (klub OĽaNO) na nezaradeného poslanca Milana Mazureka (Republika). Ten sa o Szőllősovi vyjadril, že patrí k sekte, čo sa ho dotklo.Druhý podnet dala poslankyňa Romana Tabák (OĽaNO), ktorá sa cíti byť dotknutá výrokom poslanca. Ten o nej povedal, že ako športovkyňa kupovala zápasy. Podľa Tabák je rozhodnutie súdu v tejto veci, ale ona tam nefiguruje.