Sukeľ opúšťa Slovan Bratislava, upísal sa Sparte Praha

Na archívnej snímke Matúš Sukeľ. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 1. mája (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Matúš Sukeľ opúšťa Slovan Bratislava a v novej sezóne bude hrať v českej extralige. Dvadsaťtriročný útočník sa dohodol na zmluve so Spartou Praha." uviedol Sukeľ pre oficiálnu webstránku pražského klubu.Mladý center figuruje aj v kádri slovenskej reprezentácie, ktorá absolvuje záverečnú prípravu na domáce MS. Sukeľ má za sebou sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige, v 60 stretnutiach v drese Slovana si pripísal 18 bodov za desať gólov a osem asistencií. Jeden zápas odohral aj za rodný Liptovský Mikuláš. Účastník ZOH 2018 si predtým vyskúšal KHL v drese Slovana aj v ročníku 2016/2017, okrem toho pôsobil i v extraligovej dvadsiatke a mládežníckom mužstve fínskej Tappary Tampere.povedal na adresu novej posily športový manažér Sparty Michal Broš."Rudí" by si v nadchádzajúcom ročníku českej extraligy radi vylepšili chuť po uplynulej sezóne, v ktorej vypadli už v predkole play off, keď nestačili na Vítkovice (1:3 na zápasy). Okrem Sukeľa posilnili svoj útok aj o Vladimíra Růžičku a Davida Stacha a z Prostějova sa im vrátil odchovanec David Dvořáček.