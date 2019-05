Sukeľ si šampionát užíva, od Britov očakáva v sobotu aj zákernosti

Na snímke slovenský hokejista Matúš Sukeľ (vľavo) strieľa gól počas zápasu na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 17. mája 2019. Uprostred sa prizerá Francúz Thomas Thiry a vpravo francúzsky brankár Florian Hardy. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. mája (TASR) - Slovenský útočník Matúš Sukeľ potvrdil v piatkovom zápase s Francúzskom (6:3), že si MS v Košiciach hokejovo užíva. Ukážkovým tečom Fehérváryho strely si upevnil pozíciu najlepšieho strelca slovenského tímu a po 6 zápasoch má na konte už 4 góly. Napriek trojbodovému víťazstvu nad Francúzskom sa nad situáciou v tabuľke nezamýšľal, v sobotňajšom zápase proti Veľkej Británii očakával od súpera aj zákernosti.Slovenskí hokejisti potvrdili pozíciu favorita a vo svojom piatom zápase na MS zdolali Francúzov 6:3. V záujme zachovania nádejí na postup do štvrťfinále išlo o povinné víťazstvo, uvedomujú si však, že ten už nie je iba v ich rukách. Výkonom proti Francúzom potvrdili, že nešťastnú prehru s Nemeckom (2:3) hodili za hlavu.poznamenal Sukeľ.Jeho tím si vypracoval trojgólový náskok, v druhej tretine však na pár minút poľavil z aktívnej hry a k slovu sa dostali aj Francúzi. Tí stiahli skóre na 3:2, ale Slováci poučení stratou náskokov proti Kanade i Nemecku si skóre napokon postrážili.poznamenal Sukeľ, ktorého štvrtý gól na MS prišiel v závere 1. tretiny. Do strieľanej prihrávky Martina Feherváryho ideálne nastavil hokejku a brankár Hardy nestihol zareagovať.priznal.Sukeľ sa na MS vyprofiloval v jedného z lídrov slovenského tímu. Na šampionáte zaujal aj úspešnosťou streľby, keď na štyri góly potreboval iba osem striel.poznamenal Sukeľ. Víťazstvo nad Francúzskom síce mierne oživilo nádeje Slovenska na postup do štvrťfinále, naďalej však platí, že zverenci Craiga Ramsayho nemajú postupový osud vo svojich rukách.uviedol Sukeľ.V sobotňajšom zápase proti Veľkej Británii bude hrať domáci tím o udržanie si šance na postup do Bratislavy.poznamenal Sukeľ.